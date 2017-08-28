Заседание суда по «делу реставраторов» сделали открытым

Как передает РИА Новости, один из его фигурантов, глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев в ходе заседания публично и полностью признал свою вину в трех эпизодах особо крупного мошенничества.

Бизнесмен готов возместить казне 30 из 72 с лишним миллионов вменяемых ему похищенных рублей.

Согласно обвинительному заключению, Сергеев причастен к хищению средств при реставрации московского Новодевичьего монастыря, тамбовской усадьбы фабрикантов Асеевых (филиала ГМЗ «Петергоф») и Псковского драмтеатра. Деньги выводились по стандартной схеме — с помощью указания недостоверных сведениях в актах выполненных работ, а затем обналичивались через стороннюю организацию.

Помимо Сергеева в деле фигурируют руководитель ремонтных работ «Балтстроя» Владимир Сванбек, управляющий той же компании Александр Коченов, экс-чиновники минкультуры Борис Мао и Борис Цигарев (занимавший пост главы дирекции по реконструкции и реставрации), экс-глава госпредприятия «Центр реставрации» Олег Иванов и бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Согласно материалам дела, именно Пирумов пять лет назад создал преступную группу, участники которой «зарабатывали» на завышенной стоимости реставрационных госконтрактов, а заместитель министра вместе с сослуживцами прикрывал подрядчиков.

Помимо указанных эпизодов обвиняемым вменяют хищения при реставрации Иоанно-Предтеченского монастыря, музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости и крепости Фридриха Великого в Калининграде.