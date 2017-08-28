Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Мы терпели друг друга": Марина Федункив о разводе с мужем
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Лорак поделилась откровенным снимком в бикини - СМИ
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:41 (мск), источник: "Российская газета"

Заседание суда по «делу реставраторов» сделали открытым

Куйбышевский районный суд в Петербурге не стал закрывать от прессы заседание по так называемому «делу реставраторов».

Как передает РИА Новости, один из его фигурантов, глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев в ходе заседания публично и полностью признал свою вину в трех эпизодах особо крупного мошенничества.

Бизнесмен готов возместить казне 30 из 72 с лишним миллионов вменяемых ему похищенных рублей.

Согласно обвинительному заключению, Сергеев причастен к хищению средств при реставрации московского Новодевичьего монастыря, тамбовской усадьбы фабрикантов Асеевых (филиала ГМЗ «Петергоф») и Псковского драмтеатра. Деньги выводились по стандартной схеме — с помощью указания недостоверных сведениях в актах выполненных работ, а затем обналичивались через стороннюю организацию.

Помимо Сергеева в деле фигурируют руководитель ремонтных работ «Балтстроя» Владимир Сванбек, управляющий той же компании Александр Коченов, экс-чиновники минкультуры Борис Мао и Борис Цигарев (занимавший пост главы дирекции по реконструкции и реставрации), экс-глава госпредприятия «Центр реставрации» Олег Иванов и бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Согласно материалам дела, именно Пирумов пять лет назад создал преступную группу, участники которой «зарабатывали» на завышенной стоимости реставрационных госконтрактов, а заместитель министра вместе с сослуживцами прикрывал подрядчиков.

Помимо указанных эпизодов обвиняемым вменяют хищения при реставрации Иоанно-Предтеченского монастыря, музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Отметим, что все фигуранты попросили рассмотреть их дело в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей. Тем не менее, участникам группы грозит до 10 лет заключения по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Истребитель-невидимка Су-57 поступит в войска в 2018 году
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь