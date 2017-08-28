Заседание суда по «делу реставраторов» сделали открытым
Куйбышевский районный суд в Петербурге не стал закрывать от прессы заседание по так называемому «делу реставраторов».
Куйбышевский районный суд в Петербурге не стал закрывать от прессы заседание по так называемому «делу реставраторов».
Как передает РИА Новости, один из его фигурантов, глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев в ходе заседания публично и полностью признал свою вину в трех эпизодах особо крупного мошенничества.
Согласно обвинительному заключению, Сергеев причастен к хищению средств при реставрации московского Новодевичьего монастыря, тамбовской усадьбы фабрикантов Асеевых (филиала ГМЗ «Петергоф») и Псковского драмтеатра. Деньги выводились по стандартной схеме — с помощью указания недостоверных сведениях в актах выполненных работ, а затем обналичивались через стороннюю организацию.
Помимо Сергеева в деле фигурируют руководитель ремонтных работ «Балтстроя» Владимир Сванбек, управляющий той же компании Александр Коченов,
Помимо указанных эпизодов обвиняемым вменяют хищения при реставрации
Отметим, что все фигуранты попросили рассмотреть их дело в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей. Тем не менее, участникам группы грозит до 10 лет заключения по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».