В Петербург начал летать первый зарубежный лоукостер

Первый для аэропорта «Пулково» низкобюджетный зарубежный авиаперевозчик начал выполнение регулярных рейсов из Будапешта в Санкт-Петербург и обратно. Речь идет о компании Wizz Air — крупнейшем лоукостере в Центральной и Восточной Европе.

Прилетевший в город первый самолет нового для города на Неве перевозчика в «Пулково» по традиции встретили водяной аркой из пожарных брандспойтов, сообщили 28 августа ИА REGNUM в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта).

Ранее между столицей Венгрии и Северной столицей России не было прямого регулярного авиасообщения.

До конца октября рейсы между Петербургом и Будапештом будут совершаться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. С 31 октября частота полетов может увеличиться до трех раз в неделю (вторник, четверг и суббота), а с мая 2018 года — до четырех в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье).

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«Рейсы будут выполняться на воздушных судах A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Цены начинаются от 59,99 евро, включая обязательные тарифы и сборы, за билет в одну сторону», — уточнили в «Пулково».

По мнению коммерческого директора ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» Евгения Ильина, рейсы авиакомпании Wizz Air в Будапешт и обратно будут «пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников с обеих сторон».

Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Только из Будапешта Wizz Air осуществляет полеты по 63 направлениям, общая маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 140 городов по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга попытаются создать из аэропорта «Пулково» крупный пересадочный узел, а также реанимировать «Пулково-2» для обслуживания лоукостеров.

Одним из таких перевозчиков может стать AirAsia, которая летает в Гонконг, Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии.