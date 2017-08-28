В Петербург начал летать первый зарубежный лоукостер
Рейсы между Петербургом и Будапештом пока будут выполняться дважды в неделю, но затем частота возрастет.
Рейсы между Петербургом и Будапештом пока будут выполняться дважды в неделю, но затем частота возрастет.
Первый для аэропорта «Пулково» низкобюджетный зарубежный авиаперевозчик начал выполнение регулярных рейсов из Будапешта в
Прилетевший в город первый самолет нового для города на Неве перевозчика в «Пулково» по традиции встретили водяной аркой из пожарных брандспойтов, сообщили 28 августа ИА REGNUM в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта).
До конца октября рейсы между Петербургом и Будапештом будут совершаться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. С 31 октября частота полетов может увеличиться до трех раз в неделю (вторник, четверг и суббота), а с мая 2018 года — до четырех в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье).
«Рейсы будут выполняться на воздушных судах A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Цены начинаются от 59,99 евро, включая обязательные тарифы и сборы, за билет в одну сторону», — уточнили в «Пулково».
По мнению коммерческого директора ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» Евгения Ильина, рейсы авиакомпании Wizz Air в Будапешт и обратно будут «пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников с обеих сторон».
Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года,
Одним из таких перевозчиков может стать AirAsia, которая летает в Гонконг, Вьетнам и другие страны
«Аэропорт остается ахиллесовой пятой нашей. Если посмотреть статистику, то действительно очень много туристов приезжают к нам из Москвы — проще добраться, там прямые рейсы», — заявлял в середине августа текущего года глава комитета по развитию туризма