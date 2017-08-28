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16:06 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербург начал летать первый зарубежный лоукостер

Рейсы между Петербургом и Будапештом пока будут выполняться дважды в неделю, но затем частота возрастет.

Первый для аэропорта «Пулково» низкобюджетный зарубежный авиаперевозчик начал выполнение регулярных рейсов из Будапешта в Санкт-Петербург и обратно. Речь идет о компании Wizz Air — крупнейшем лоукостере в Центральной и Восточной Европе.

Прилетевший в город первый самолет нового для города на Неве перевозчика в «Пулково» по традиции встретили водяной аркой из пожарных брандспойтов, сообщили 28 августа ИА REGNUM в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта).

Ранее между столицей Венгрии и Северной столицей России не было прямого регулярного авиасообщения.

До конца октября рейсы между Петербургом и Будапештом будут совершаться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. С 31 октября частота полетов может увеличиться до трех раз в неделю (вторник, четверг и суббота), а с мая 2018 года — до четырех в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье).

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«Рейсы будут выполняться на воздушных судах A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Цены начинаются от 59,99 евро, включая обязательные тарифы и сборы, за билет в одну сторону», — уточнили в «Пулково».

По мнению коммерческого директора ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» Евгения Ильина, рейсы авиакомпании Wizz Air в Будапешт и обратно будут «пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников с обеих сторон».

Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Только из Будапешта Wizz Air осуществляет полеты по 63 направлениям, общая маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 140 городов по всему миру.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга попытаются создать из аэропорта «Пулково» крупный пересадочный узел, а также реанимировать «Пулково-2» для обслуживания лоукостеров.

Одним из таких перевозчиков может стать AirAsia, которая летает в Гонконг, Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии.

«Аэропорт остается ахиллесовой пятой нашей. Если посмотреть статистику, то действительно очень много туристов приезжают к нам из Москвы — проще добраться, там прямые рейсы», — заявлял в середине августа текущего года глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

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