Центр парусного спорта в Воронеже спроектируют за 55 млн рублей
Аукцион выиграло АО «Проектный институт № 1».
Аукцион выиграло АО «Проектный институт № 1».
Сотрудники петербургского АО «Проектный институт № 1» выиграли тендер на проектирование Центра гребного и парусного спорта в Воронеже на улице Арзамасская, 2. Специалисты выполнят
Проектный институт № 1 стал единственным участником торгов, объявленных 9 августа 2017 года. Заявка соответствовала квалификационным и техническим требованиям.
Заказчиком торгов выступила компания «Газпром инвестгазификация». Начальная стоимость проектирования составляла 58,2 млн рублей. Согласно документам тендера, подрядчик должен спроектировать здание 95×20 м для хранения парусных и спортивных судов, а также для размещения тренерских, мастерских, раздевалок, кладовых и технических помещений, медицинского блока, буфета, гаража на четыре машины. Кроме того, победитель аукциона распланирует размещение
Контекст
Строительство Центра парусного спорта — часть концепции развития левого берега водохранилища. Работы профинансирует «Газпром». В проекте предусмотрено строительство еще двух спортсооружений — Центра гребли на байдарках и каноэ и Центра спортивной гимнастики. На отрезке между Чернавским и Вогресовским мостами запланировали возвести храмовый комплекс в честь Святителя Митрофана и торговый центр «Европа». На Левом берегу проложат прогулочные и велосипедные маршруты, построят кафе, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря.