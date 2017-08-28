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15:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Центр парусного спорта в Воронеже спроектируют за 55 млн рублей

Аукцион выиграло АО «Проектный институт № 1».

Сотрудники петербургского АО «Проектный институт № 1» выиграли тендер на проектирование Центра гребного и парусного спорта в Воронеже на улице Арзамасская, 2. Специалисты выполнят проектно-изыскательские работы за 11 месяцев с момента заключения контракта, следует из итогового протокола торгов, опубликованного в пятницу, 25 августа. Стоимость работ оценивается в 55 млн рублей.

Проектный институт № 1 стал единственным участником торгов, объявленных 9 августа 2017 года. Заявка соответствовала квалификационным и техническим требованиям.

Заказчиком торгов выступила компания «Газпром инвестгазификация». Начальная стоимость проектирования составляла 58,2 млн рублей. Согласно документам тендера, подрядчик должен спроектировать здание 95×20 м для хранения парусных и спортивных судов, а также для размещения тренерских, мастерских, раздевалок, кладовых и технических помещений, медицинского блока, буфета, гаража на четыре машины. Кроме того, победитель аукциона распланирует размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортзалом 24×12 м для общефизической и специальной подготовки гребцов, причальных сооружений, дистанции для соревнований.

Контекст

Строительство Центра парусного спорта — часть концепции развития левого берега водохранилища. Работы профинансирует «Газпром». В проекте предусмотрено строительство еще двух спортсооружений — Центра гребли на байдарках и каноэ и Центра спортивной гимнастики. На отрезке между Чернавским и Вогресовским мостами запланировали возвести храмовый комплекс в честь Святителя Митрофана и торговый центр «Европа». На Левом берегу проложат прогулочные и велосипедные маршруты, построят кафе, спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря.

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