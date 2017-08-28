Уфимцев предупредили об отключении горячей воды
УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Как сообщили в администрации района, в эти дни горячей воды не будет по адресам:
— ул. Дачная, 6а;.
— проспект Октября, 20, 21/4а, 43/5, 49а;.
— ул. Кадомцевых, 1, 3, 13 10а, 12/2;.
— ул. Халтурина, 57а;.
— ул. Комсомольская, 19/1, 37а, 31/1;.
— ул. Зорге, 26/2а, 38/2а.
Под отключение также попали детские сады: № 282, № 126, № 237, № 30, № 228, № 127, № 191, № 225, № 239, № 132, НШДС № 13, № 300, № 84, № 212, № 214, № 84, № 234, № 209.
Школы: № 23, «Альфа», № 15, № 7, гимназия № 115, № 100, № 27, № 117, а также учебный корпус БГАУ (ул. Комсомольская, 14).