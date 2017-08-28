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14:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В ПФО цены на пшеницу упали на 450 рублей за тонну

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На прошедшей неделе цены на основные зерновые культуры снижались во всех зернопроизводящих регионах страны.

По сообщению Национального союза зернопроизводителей, в Приволжье, куда входит Башкирия, стоимость пшеницы 3 класса упала на 450 рублей и составляет сейчас 8−9,5 тысячи рублей за тонну. Продовольственная рожь подешевела на 750 рублей — в итоге 5−6,5 тыс. руб./тн.

Самое большое снижение — 525 рублей в минус за пшеницу 3 класса, наблюдается в Южном и Северо-Кавказском округах (в итоге 8−10 тыс. руб./тн).

Аналитики объясняют снижение цен избыточным предложением вследствие высокого урожая. Еще одна причина — рекордные переходящие запасы, которые на начало июля оценивались в 15,3 млн тонн, что на 12% больше прошлогоднего значения.

Прогноз Минcельхоза РФ по урожаю зерновых на этот год — 103−105 млн тонн. Рекордным для страны был 1978-й — тогда аграрии получили 127 млн тонн зерна, пишет Agroinfo.ru.

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