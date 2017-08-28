В ПФО цены на пшеницу упали на 450 рублей за тонну
УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На прошедшей неделе цены на основные зерновые культуры снижались во всех зернопроизводящих регионах страны.
УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. На прошедшей неделе цены на основные зерновые культуры снижались во всех зернопроизводящих регионах страны.
По сообщению Национального союза зернопроизводителей, в Приволжье, куда входит Башкирия, стоимость пшеницы 3 класса упала на 450 рублей и составляет сейчас 8−9,5 тысячи рублей за тонну. Продовольственная рожь подешевела на 750 рублей — в итоге 5−6,5 тыс. руб./тн.
Самое большое снижение — 525 рублей в минус за пшеницу 3 класса, наблюдается в Южном и
Аналитики объясняют снижение цен избыточным предложением вследствие высокого урожая. Еще одна причина — рекордные переходящие запасы, которые на начало июля оценивались в 15,3 млн тонн, что на 12% больше прошлогоднего значения.
Прогноз Минcельхоза РФ по урожаю зерновых на этот год — 103−105 млн тонн. Рекордным для страны был 1978-й — тогда аграрии получили 127 млн тонн зерна, пишет Agroinfo.ru.