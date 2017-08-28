Около 90 погорельцев получат выплаты до 50 000 руб в Волгоградской области
Девять семей уже получили единовременное социальное пособие.
Девять семей уже получили единовременное социальное пособие.
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Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на 28 августа к выплате назначено единовременное социальное пособие 89 волгоградцам в размере от 10 000 до 50 000 рублей в зависимости от степени утраты имущества. «Девять семей выплаты уже получили», — заявили в ведомстве.
Добавим, что в регионе организовано взаимодействие с
Добавим, что перед профильными ведомствами и соцзащитой поставлена задача дополнительно уделить внимание людям старшего поколения, особенно одиноким и со слабым здоровьем, оставшимся без попечения детей. «Для таких в течение недели организуют и проведут медобследование и, при необходимости, предоставят временное проживание для лишившихся единственного жилья», — добавили в ведомстве.
Кроме того, специалистами будет организована работа по определению ущерба, связанного с утратой домашних животных, птиц, кормов в личных хозяйствах, по восстановлению поголовья и обеспечения кормами в полном объеме. При необходимости во взаимодействии с главами муниципальных районов будет оказано содействие в поставке стройматериалов в районы, пострадавшие от пожаров.