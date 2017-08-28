Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Мы терпели друг друга": Марина Федункив о разводе с мужем
Фанаты назвали некрасивой 18-летнюю дочь Деппа
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Лорак поделилась откровенным снимком в бикини - СМИ
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Около 90 погорельцев получат выплаты до 50 000 руб в Волгоградской области

Девять семей уже получили единовременное социальное пособие.

92 волгоградца-погорельца из 46 семей получат единовременные выплаты.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на 28 августа к выплате назначено единовременное социальное пособие 89 волгоградцам в размере от 10 000 до 50 000 рублей в зависимости от степени утраты имущества. «Девять семей выплаты уже получили», — заявили в ведомстве.

Добавим, что в регионе организовано взаимодействие с паспортно-визовой службой, главным управлением МЧС, Пенсионным фондом по восстановлению необходимых документов.

Добавим, что перед профильными ведомствами и соцзащитой поставлена задача дополнительно уделить внимание людям старшего поколения, особенно одиноким и со слабым здоровьем, оставшимся без попечения детей. «Для таких в течение недели организуют и проведут медобследование и, при необходимости, предоставят временное проживание для лишившихся единственного жилья», — добавили в ведомстве.

Кроме того, специалистами будет организована работа по определению ущерба, связанного с утратой домашних животных, птиц, кормов в личных хозяйствах, по восстановлению поголовья и обеспечения кормами в полном объеме. При необходимости во взаимодействии с главами муниципальных районов будет оказано содействие в поставке стройматериалов в районы, пострадавшие от пожаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь