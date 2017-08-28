1500 жителей «спящего» села Березовка до сих пор ждут очереди на переселение

«Мы уже закончили строительство 100 одноэтажных домов в селе Аралтал, куда переедут березовцы. 30 семей уже въехали в свои новые дома. Этой осенью переселение завершится, потому что с 1 января 2018 года в Березовке никто уже жить не будет», — пояснил аким области.