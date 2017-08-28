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15:36 (мск), источник: Newtimes.kz

1500 жителей «спящего» села Березовка до сих пор ждут очереди на переселение

Об этом рассказал аким ЗКО Алтай Кульгинов на сессии областного маслихата, сообщает портал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

По словам Алтая Кульгинова, 1500 жителей села Березовка Бурлинского района ЗКО ждут своей очереди на переселение.

«Мы уже закончили строительство 100 одноэтажных домов в селе Аралтал, куда переедут березовцы. 30 семей уже въехали в свои новые дома. Этой осенью переселение завершится, потому что с 1 января 2018 года в Березовке никто уже жить не будет», — пояснил аким области.

Стоит отметить, что в Аксае уже завершено строительство нового частного сада, а к ноябрю 2017 года завершится строительство школы.

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