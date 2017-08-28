Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Самый успешных российский фильм лета собрал в прокате 130 млн руб
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
HuffPost рассказал, как Путин развалил США и выиграл 3-ю мировую
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Лорак поделилась откровенным снимком в бикини - СМИ
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15:08 (мск), источник: Om1.ru

Максим Чекусов: «Африканскую чуму свиней могли разнести по Омской области заключенные и почтальоны»

Министр сельского хозяйства Омской области опроверг версию о возможной диверсии и заражения АЧС через воду и корма, и встал на защиту репутации «Мираторга».

Глава регионального Минсельхозпрода Максим Чекусов дал интервью Om1.ru. В нем он изложил все версии причин распространения африканской чумы свиней с 13 июля нынешнего года.

В настоящий момент эпидемия уже захватила 14 районов Омской области и город. Уничтожены тысячи голов свиней. Ситуация для сельского хозяйства региона угрожающая.

Версия № 2: Распространителями африканской чумы могли стали почтальоны и заключенные колоний

 — Максим Сергеевич, африканская чума свиней гуляет по России с 2007 года. Но в Омскую область эпидемия пришла через 10 лет. Складывается впечатление, что регион не был готов к этой атаке. Был ли прогноз по заболеванию на ближайшее лето?

 — АЧС пришла в Россию в 2007 году. Ежегодно в Омской области отбирались пробы на вирус, и они были отрицательными. Понятно, что вспышка африканской чумы в Иркутске заставила нас задуматься. Мы усилили контроль. В мае мы провели учения в личном подсобном хозяйстве в Таврическом районе. В каждом СМИ мы разместили материалы об африканской чуме. Мы были готовы к тому, что вирус появится на территории региона. Когда у нас произошел падеж в хозяйстве Виктора Фикселя в селе Верблюжьем Саргатского района, мы оперативно ликвидировали этот очаг. Это прошло в считанные часы, и я лично был на месте.

Тем не менее у АЧС есть определенная специфика. Она передается и через человека. Было впечатление, что мы локализовали очаг, но этого не произошло. Такая вспышка эпидемии — эти лишние траты, которые перевалили за 100 миллионов рублей, и работа.

 — То есть эпидемия приняла неожиданно широкое распространение? Откуда, как вы считаете, вирус попал в регион? Есть версия о распространении АЧС через кусочек зараженного сала.

 — Мы регулярно проводим комиссии. И теперь существует новая опасность, что вирус попадет в дикую фауну. Поэтому сегодня мы проводим отстрел кабанов. Минприроды эту работу организовывает. Нам надо ликвидировать поголовье кабана в Исилькульском, Саргатском, Горьковском, Нижнеомском районах. Там у нас не должно оставаться кабанов.

Считаю, что масштабно АЧС распространилась от людей: где-то почтальон разнес, где-то человек из исправительной колонии № 8 поехал в Исилькульский район и заразил там свиней, где-то водители. Были случаи, когда ветеринар делал вакцины от обычной чумы, и наградил животных африканским вирусом. Сегодня сложно сказать, как у нас попал этот вирус в село Верблюжье. У нас фермер Виктор Фиксель, у которого впервые был обнаружен вирус, отказывается от прохождения детектора лжи. Значит, ему есть что скрывать. Я его пригласил к себе. Фиксель со мной поговорил, но объяснения я не слышал.

Вирус не мог проникнуть через воду и корма

 — Удается на данный момент ли как-то локализовать африканскую чуму?

— Все пробы на вирус АЧС, которые являются положительными, мы направляем в лаборатории во Владимир и Подольск. Мы бы рады, чтобы они не подтвердились. Прибор все это делает электронным способом. И я вижу все результаты анализов. У нас есть основания объявлять карантин на территории региона и начинать работать в очаге, то есть уничтожать поголовье.

Возникают вопросы, почему мы сжигаем здоровых животных? Мы от этого радости не испытываем. Действия Минсельхоза в этой связи были адекватными. Мы понимаем, что ситуация с АЧС сказывается на работе свинокомплексов. От этого страдают и большие хозяйства. Они не могут закупить свиней и мясо. Население должно соблюдать требования наши требования по недопущению несанкционированной торговли свининой.

 — Бытует мнение, что это вирус африканской чумы распространился в кормах или в воде. Есть ли основания предположить такой способ заражения омских обладателей пятачков?

 — Воду анализировали много раз. Мы также брали пробы больше сотни кормов. Если бы мы нашли источник, у нас была бы ниточка на поиск причины распространения этой заразы. Единственное удалось доказать, что в Кормиловском и Саргатском районах свиней кормили отходами убоя, а этого категорически нельзя делать. Сейчас все службы мониторят ситуацию.

АЧС — не диверсия «Мираторга»

 — Есть версия, активно муссируемая некоторыми омскими СМИ, что источником эпидемии мог стать агрохолдинг «Мираторг». По некоторым данным, компанию контролируют родственники премьер-министра России Дмитрия Медведева. Так, президентом холдинга является Александр Линник, в то время как девичья фамилия супруги председателя правительства РФ тоже Линник. Как вы думаете, есть ли основания для такой версии?

 — Если бы виновником АЧС был «Мираторг», устраняющий конкурентов, то в Омской области холдингу пришлось бы бороться с местными крупными свинокомплексами. Что касается предположения о диверсии от крупных мясоперерабатывающих заводов региона, то мы анализировали пробы. И официально подтверждаем, что омские свинокомплексы не распространяют эпидемию. Разносчиками заразы часто становятся люди. И если в Иркутской области эпидемия АЧС произошла зимой, и дело ограничилось уничтожением больного поголовья, то у нас ситуация сложнее. У нас население активно перемещается, распространяя чуму. Я сомневаюсь, что это была диверсия.

 — Подсчитывали ли размер уничтоженного поголовья и расходы на покрытие ущерба фермерам?

 — На сегодняшний день выплаты составили 25, 3 миллиона рублей 305 предпринимателям. Всего из областного бюджета планируется потратить 110 миллионов рублей. Уничтожено 14107 голов свиней, ущерб каждому личному хозяйству. Для свиноводства региона потери незначительные. Многие обвиняют в этом меня лично и руководство Омской области в целом.

 — Сообщалось, что из-за АЧС под угрозой останутся контракты на поставку зерна. Действительно ли это имеет место?

 — Не скрою, будут трудности с поставками фуража в другие регионы. Но мы отрабатываем способы поставки фуража за пределы Омской области, и они есть. Тем более что вирус африканской чумы убивается при температуре 70 градусов. То есть при обработке зерна он погибает, и это главное.

Митинг как двигатель теневой торговли свининой

 — Удалось ли договориться с предпринимателями, выступающими против массового уничтожения свиней из-за африканской чумы?

 — С предложением договориться мирно на Минсельхоз никто из протестующих не выходил. Это те же предприниматели, которые ранее выступали за отмену подворной сертификации. Сегодня мы свяжемся с бизнесменами. Это какой вариант: использовать нашу общую беду, чтобы оставить реализацию мяса в тени. Теневой рынок зарабатывает более сотни миллионов рублей в год. Наши специалисты регулярно находят «обезличенное» мясо.

 — И последний вопрос: почему во время вспышки инфекции вы ушли в отпуск?

 — Мы не оставляли без присмотра контроль за эпидемией АЧС. Я лично отрабатывал способы реагирования на вспышку эпидемии с УМВД и федеральными службами надзора. Мы все сделали правильно. Однако сложнее работать с населением, у которого нет документов на корма и свиней. Именно в этом я вижу причину, что мы до сих пор не остановили африканскую чуму свиней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В омской гостинице «Турист» актрису Драпеко оставили без душа и кондиционера
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь