Максим Чекусов: «Африканскую чуму свиней могли разнести по Омской области заключенные и почтальоны»

Глава регионального Минсельхозпрода Максим Чекусов дал интервью Om1.ru. В нем он изложил все версии причин распространения африканской чумы свиней с 13 июля нынешнего года.

В настоящий момент эпидемия уже захватила 14 районов Омской области и город. Уничтожены тысячи голов свиней. Ситуация для сельского хозяйства региона угрожающая.

Версия № 2: Распространителями африканской чумы могли стали почтальоны и заключенные колоний

— Максим Сергеевич, африканская чума свиней гуляет по России с 2007 года. Но в Омскую область эпидемия пришла через 10 лет. Складывается впечатление, что регион не был готов к этой атаке. Был ли прогноз по заболеванию на ближайшее лето?

— АЧС пришла в Россию в 2007 году. Ежегодно в Омской области отбирались пробы на вирус, и они были отрицательными. Понятно, что вспышка африканской чумы в Иркутске заставила нас задуматься. Мы усилили контроль. В мае мы провели учения в личном подсобном хозяйстве в Таврическом районе. В каждом СМИ мы разместили материалы об африканской чуме. Мы были готовы к тому, что вирус появится на территории региона. Когда у нас произошел падеж в хозяйстве Виктора Фикселя в селе Верблюжьем Саргатского района, мы оперативно ликвидировали этот очаг. Это прошло в считанные часы, и я лично был на месте.

Тем не менее у АЧС есть определенная специфика. Она передается и через человека. Было впечатление, что мы локализовали очаг, но этого не произошло. Такая вспышка эпидемии — эти лишние траты, которые перевалили за 100 миллионов рублей, и работа.

— То есть эпидемия приняла неожиданно широкое распространение? Откуда, как вы считаете, вирус попал в регион? Есть версия о распространении АЧС через кусочек зараженного сала.

— Мы регулярно проводим комиссии. И теперь существует новая опасность, что вирус попадет в дикую фауну. Поэтому сегодня мы проводим отстрел кабанов. Минприроды эту работу организовывает. Нам надо ликвидировать поголовье кабана в Исилькульском, Саргатском, Горьковском, Нижнеомском районах. Там у нас не должно оставаться кабанов.

Считаю, что масштабно АЧС распространилась от людей: где-то почтальон разнес, где-то человек из исправительной колонии № 8 поехал в Исилькульский район и заразил там свиней, где-то водители. Были случаи, когда ветеринар делал вакцины от обычной чумы, и наградил животных африканским вирусом. Сегодня сложно сказать, как у нас попал этот вирус в село Верблюжье. У нас фермер Виктор Фиксель, у которого впервые был обнаружен вирус, отказывается от прохождения детектора лжи. Значит, ему есть что скрывать. Я его пригласил к себе. Фиксель со мной поговорил, но объяснения я не слышал.

Вирус не мог проникнуть через воду и корма

— Удается на данный момент ли как-то локализовать африканскую чуму?

— Все пробы на вирус АЧС, которые являются положительными, мы направляем в лаборатории во Владимир и Подольск. Мы бы рады, чтобы они не подтвердились. Прибор все это делает электронным способом. И я вижу все результаты анализов. У нас есть основания объявлять карантин на территории региона и начинать работать в очаге, то есть уничтожать поголовье.

Возникают вопросы, почему мы сжигаем здоровых животных? Мы от этого радости не испытываем. Действия Минсельхоза в этой связи были адекватными. Мы понимаем, что ситуация с АЧС сказывается на работе свинокомплексов. От этого страдают и большие хозяйства. Они не могут закупить свиней и мясо. Население должно соблюдать требования наши требования по недопущению несанкционированной торговли свининой.

— Бытует мнение, что это вирус африканской чумы распространился в кормах или в воде. Есть ли основания предположить такой способ заражения омских обладателей пятачков?

— Воду анализировали много раз. Мы также брали пробы больше сотни кормов. Если бы мы нашли источник, у нас была бы ниточка на поиск причины распространения этой заразы. Единственное удалось доказать, что в Кормиловском и Саргатском районах свиней кормили отходами убоя, а этого категорически нельзя делать. Сейчас все службы мониторят ситуацию.

АЧС — не диверсия «Мираторга»

— Есть версия, активно муссируемая некоторыми омскими СМИ, что источником эпидемии мог стать агрохолдинг «Мираторг». По некоторым данным, компанию контролируют родственники премьер-министра России Дмитрия Медведева. Так, президентом холдинга является Александр Линник, в то время как девичья фамилия супруги председателя правительства РФ тоже Линник. Как вы думаете, есть ли основания для такой версии?

— Если бы виновником АЧС был «Мираторг», устраняющий конкурентов, то в Омской области холдингу пришлось бы бороться с местными крупными свинокомплексами. Что касается предположения о диверсии от крупных мясоперерабатывающих заводов региона, то мы анализировали пробы. И официально подтверждаем, что омские свинокомплексы не распространяют эпидемию. Разносчиками заразы часто становятся люди. И если в Иркутской области эпидемия АЧС произошла зимой, и дело ограничилось уничтожением больного поголовья, то у нас ситуация сложнее. У нас население активно перемещается, распространяя чуму. Я сомневаюсь, что это была диверсия.

— Подсчитывали ли размер уничтоженного поголовья и расходы на покрытие ущерба фермерам?

— На сегодняшний день выплаты составили 25, 3 миллиона рублей 305 предпринимателям. Всего из областного бюджета планируется потратить 110 миллионов рублей. Уничтожено 14107 голов свиней, ущерб каждому личному хозяйству. Для свиноводства региона потери незначительные. Многие обвиняют в этом меня лично и руководство Омской области в целом.

— Сообщалось, что из-за АЧС под угрозой останутся контракты на поставку зерна. Действительно ли это имеет место?

— Не скрою, будут трудности с поставками фуража в другие регионы. Но мы отрабатываем способы поставки фуража за пределы Омской области, и они есть. Тем более что вирус африканской чумы убивается при температуре 70 градусов. То есть при обработке зерна он погибает, и это главное.

Митинг как двигатель теневой торговли свининой

— Удалось ли договориться с предпринимателями, выступающими против массового уничтожения свиней из-за африканской чумы?

— С предложением договориться мирно на Минсельхоз никто из протестующих не выходил. Это те же предприниматели, которые ранее выступали за отмену подворной сертификации. Сегодня мы свяжемся с бизнесменами. Это какой вариант: использовать нашу общую беду, чтобы оставить реализацию мяса в тени. Теневой рынок зарабатывает более сотни миллионов рублей в год. Наши специалисты регулярно находят «обезличенное» мясо.

— И последний вопрос: почему во время вспышки инфекции вы ушли в отпуск?