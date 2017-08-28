Кабмин выделил 80 млн рублей пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделило почти 80 миллионов рублей на компенсации пострадавшим при пожаре в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Правительство РФ выделило почти 80 миллионов рублей на компенсации пострадавшим при пожаре в
Ранее
«Подписанным распоряжением правительству Ростовской области в оперативном порядке выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 79,125 миллиона рублей», — говорится в пояснительной справке к документу.
На совещании с
«В общей сумме это пока 80 миллионов рублей. Но, соответственно, там дальнейшие выплаты будут произведены в необходимых объемах по мере подготовки документов по линии министерства по чрезвычайным ситуациям и на основе тех документов, которые готовит руководство Ростовской области», — добавил премьер.
Крупный пожар произошел неделю назад в частных домах в центре
Отмечается, что документ будет опубликован позднее.