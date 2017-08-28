Кабмин выделил 80 млн рублей пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

Источник: РИА Новости

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове.

«Подписанным распоряжением правительству Ростовской области в оперативном порядке выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 79,125 миллиона рублей», — говорится в пояснительной справке к документу.

На совещании с вице-премьерами в Горках Медведев уточнил, что речь идёт об оказании единовременных выплат, финансовой помощи в связи с полной или частичной утратой имущества и выплата единовременного пособия родственникам погибших.

«В общей сумме это пока 80 миллионов рублей. Но, соответственно, там дальнейшие выплаты будут произведены в необходимых объемах по мере подготовки документов по линии министерства по чрезвычайным ситуациям и на основе тех документов, которые готовит руководство Ростовской области», — добавил премьер.

Крупный пожар произошел неделю назад в частных домах в центре Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело. Как заявляли в ГУМЧС по региону, основная версия причины крупного пожара — «занесение постороннего источника зажигания».