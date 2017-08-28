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15:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев запустил бюжетный процесс на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Источник: УралПолит.ру

«До 5 сентября муниципалитетам предстоит согласовать исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов, а с 25 сентября по 6 октября в министерстве финансов Свердловской области пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители муниципалитетов, региональной власти и депутатского корпуса», — сообщается на сайте областного правительства.

«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть проблемы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более четырех миллиардов рублей», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Как уточнили в Минфине, в Свердловской области за последние несколько лет удалось увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено 50,1 миллиарда рублей, то в 2016 году — 76,6 миллиарда. В текущем году с учетом изменений, внесенных в закон об областном бюджете, предусмотрено 86 миллиардов рублей на трансферты местным бюджетам.

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