Куйвашев запустил бюжетный процесс на Среднем Урале

«До 5 сентября муниципалитетам предстоит согласовать исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов, а с 25 сентября по 6 октября в министерстве финансов Свердловской области пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители муниципалитетов, региональной власти и депутатского корпуса», — сообщается на сайте областного правительства.
«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть проблемы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более четырех миллиардов рублей», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Как уточнили в Минфине, в Свердловской области за последние несколько лет удалось увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено 50,1 миллиарда рублей, то в 2016 году — 76,6 миллиарда. В текущем году с учетом изменений, внесенных в закон об областном бюджете, предусмотрено 86 миллиардов рублей на трансферты местным бюджетам.