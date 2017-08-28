Куйвашев запустил бюжетный процесс на Среднем Урале

Источник: УралПолит.ру

«До 5 сентября муниципалитетам предстоит согласовать исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов, а с 25 сентября по 6 октября в министерстве финансов Свердловской области пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители муниципалитетов, региональной власти и депутатского корпуса», — сообщается на сайте областного правительства.

«Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет. Это позволяет предметно рассмотреть проблемы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более четырех миллиардов рублей», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.