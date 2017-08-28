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16:58 (мск), источник: ТАСС

Алиханов: затраты на обслуживание стадиона «Калининград» составят до 220 млн рублей в год

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Обслуживание стадиона «Калининград» оценивается в 200−220 млн рублей в год. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Источник: РИА "Новости"

Стадион «Калининград» строится на Октябрьском острове в центре города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его вместимость составит 35 тысяч мест, срок окончания работ — декабрь 2017 года.

«Затраты на обслуживание стадиона оцениваются в 200−220 млн рублей в год. Это будет сильно зависеть от того, какие задачи мы поставим перед “Балтикой” и как сможем использовать этот стадион. Если команда выйдет в РФПЛ, то только от продажи прав на название стадиона можно закрыть половину затрат. Мы должны комплексно смотреть на этот вопрос», — сказал Алиханов, добавив, что уже существует несколько предложений о покупке названия арены.

В текущем сезоне калининградская «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге — втором по силе дивизионе российского футбола.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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