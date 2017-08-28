Алиханов: затраты на обслуживание стадиона «Калининград» составят до 220 млн рублей в год

Стадион «Калининград» строится на Октябрьском острове в центре города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Его вместимость составит 35 тысяч мест, срок окончания работ — декабрь 2017 года.

«Затраты на обслуживание стадиона оцениваются в 200−220 млн рублей в год. Это будет сильно зависеть от того, какие задачи мы поставим перед “Балтикой” и как сможем использовать этот стадион. Если команда выйдет в РФПЛ, то только от продажи прав на название стадиона можно закрыть половину затрат. Мы должны комплексно смотреть на этот вопрос», — сказал Алиханов, добавив, что уже существует несколько предложений о покупке названия арены.