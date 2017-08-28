В Витебской области банкротят сразу пять винзаводов

Как пишет газета «Витебские вести», решение о ликвидации приняты в отношении ОАО «Витвин» (срок завершения процедуры — 8 сентября 2017 года), ОАО «БрандкоВИН» (10 октября 2017 г.), ООО «Винреал» (5 декабря 2017 г.) и КУП «Полоцкий винодельческий завод» (29 июня 2018 г.).

По решению суда документ направлен на экспертизу, в ходе которой предстоит оценить его обоснованность, а также возможность восстановления платежеспособности предприятия без проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет.