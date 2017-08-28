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16:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на 79 млн рублей отремонтируют часть дороги к «пяти озерам»

Деньги получили за счет неиспользованного трансферта из федерального бюджета, который пришел прошлой зимой.

Омская область получит 78,7 млн рублей на ремонт участка трассы Муромцево — Седельниково, которой активно пользуются туристы, направляющиеся на северные озера. Деньги выделит Росавтодор из тех средств, которые в регионе не успели освоить в прошлом году, так как они пришли в декабре. Зимой работы проводить не стали, и трансферт вернулся в федеральный бюджет.

— На выделенные средства планируется выполнить устройство 9,6 км покрытия из щебеночно-песчаной смеси на км 229+900 — км 247+800 автодороги в Муромцевском районе, — пояснили в региональном минстрое.

Оставшиеся 32,2 км трассы собираются восстановить до 2020 года. Для этого потребуется еще 173,3 млн рублей, которые заложат в госпрограмму «Развитие транспортной системы Омской области». В следующем году на ремонт очередного участка выделят 100 млн рублей.

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