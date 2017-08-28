В Омской области на 79 млн рублей отремонтируют часть дороги к «пяти озерам»

Омская область получит 78,7 млн рублей на ремонт участка трассы Муромцево — Седельниково, которой активно пользуются туристы, направляющиеся на северные озера. Деньги выделит Росавтодор из тех средств, которые в регионе не успели освоить в прошлом году, так как они пришли в декабре. Зимой работы проводить не стали, и трансферт вернулся в федеральный бюджет.