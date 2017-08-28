В Омской области на 79 млн рублей отремонтируют часть дороги к «пяти озерам»
Деньги получили за счет неиспользованного трансферта из федерального бюджета, который пришел прошлой зимой.
Деньги получили за счет неиспользованного трансферта из федерального бюджета, который пришел прошлой зимой.
Омская область получит 78,7 млн рублей на ремонт участка трассы Муромцево — Седельниково, которой активно пользуются туристы, направляющиеся на северные озера. Деньги выделит Росавтодор из тех средств, которые в регионе не успели освоить в прошлом году, так как они пришли в декабре. Зимой работы проводить не стали, и трансферт вернулся в федеральный бюджет.
— На выделенные средства планируется выполнить устройство 9,6 км покрытия из
Оставшиеся 32,2 км трассы собираются восстановить до 2020 года. Для этого потребуется еще 173,3 млн рублей, которые заложат в госпрограмму «Развитие транспортной системы Омской области». В следующем году на ремонт очередного участка выделят 100 млн рублей.