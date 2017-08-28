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16:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жена депутата из Воронежа попала в рейтинг Forbes Woman благодаря доходу в 531,3 млн рублей

Жена депутата Воронежской облдумы Григория Чуйко заняла шестое место в рейтинге Forbes Woman. Она оказалась одной из самых успешных жён российских чиновников и депутатов по итогам 2016 года.

Источник: Вести - Воронеж

По документам женщина является совладелицей производителя сельхозтехники «Воронежсельмаш». Согласно декларации, она заработала 531,3 млн рублей при доходе Григория Чуйко в 600 тыс. рублей.

В рейтинге Forbes нет данных даже об имени жены Григория Чуйко. Вероятно, она не является публичным человеком, супруги растят четверых детей.

Сам председатель Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко задекларировал 600 тыс. рублей по итогам 2016 года. Владеет депутат лишь гаражом с подвалом, в пользовании у него есть квартира — 150 кв.м. Артезианская скважина, дом и земельные участки — всё в собственности жены.

Григорий Чуйко в конце 90-х был генеральным директором клуба «Факел». С 2001 года его карьера связана с ОАО «Воронежсельмаш». В настоящее время Чуйко возглавляет Совет директоров предприятия.

Как выяснил Forbes Woman, иногда в России жёны получают в сотни раз больше. По действующему законодательству в публикуемые декларации входят данные о доходах жен (или мужей) чиновников и их детей.

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