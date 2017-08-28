Жена депутата из Воронежа попала в рейтинг Forbes Woman благодаря доходу в 531,3 млн рублей

Источник: Вести - Воронеж

По документам женщина является совладелицей производителя сельхозтехники «Воронежсельмаш». Согласно декларации, она заработала 531,3 млн рублей при доходе Григория Чуйко в 600 тыс. рублей.

В рейтинге Forbes нет данных даже об имени жены Григория Чуйко. Вероятно, она не является публичным человеком, супруги растят четверых детей.

Сам председатель Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко задекларировал 600 тыс. рублей по итогам 2016 года. Владеет депутат лишь гаражом с подвалом, в пользовании у него есть квартира — 150 кв.м. Артезианская скважина, дом и земельные участки — всё в собственности жены.

Григорий Чуйко в конце 90-х был генеральным директором клуба «Факел». С 2001 года его карьера связана с ОАО «Воронежсельмаш». В настоящее время Чуйко возглавляет Совет директоров предприятия.