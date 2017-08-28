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18:21 (мск), источник: Ведомости

Как выглядит «инновационный» «Ашан» у Кремля

Французский ритейлер открыл флагман в начале Тверской.

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