В Минфине выступили против дорогой водки

Источник: РИА "Новости"

Нынешний уровень стоимости — 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра — является экономически обоснованным, отмечается в сообщении. При этом рост цен может привести к увеличению нелегального оборота этой продукции и потребления суррогатов, считают в ведомстве.

Минпромторг также считает, что увеличение стоимости водки может привести к сокращению легального рынка и увеличению потребления некачественных заменителей.

Ранее 28 августа Минздрав России предложил повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, считают в ведомстве.