Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна
Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Согласно постановлению Совета министров № 653, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллегпром».
Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается «Беллегпромом» при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами — членами ЕАЭС аналогичных мер.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение шести месяцев.