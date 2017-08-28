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17:33 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совета министров № 653, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллегпром».

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Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается «Беллегпромом» при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами — членами ЕАЭС аналогичных мер.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение шести месяцев.

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