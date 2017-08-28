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17:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже ресторан «Прокофий» и пельмень-бар «Олень» уличили в нарушении авторских прав

Пять городских заведений обязали отчислять деньги за проигрывание музыки.

Источник: Вести - Воронеж

Пять воронежских кафе и ресторанов уличили в нарушении авторских прав. Прокуроры проверили рестораны «Прокофий», «Марани», «Черногория», пельмень-бар «Олень», кафе «Ptichka-coffe», владельцы которых игнорировали необходимость отчислять средства за музыку в заведениях. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области в понедельник, 28 августа. На кафе пожаловались представители Российского авторского общества.

Как установили прокуроры, в пяти кафе и ресторанах включали музыку без разрешений на использование произведений, которые выдаёт Российское авторское общество. Именно оно вправе заключать лицензионные договоры на публичное проигрывание авторских произведений, разъяснили в прокуратуре Воронежской области. Поэтому, включая музыку в своих заведениях, владельцы ресторанов и кафе нарушали авторские права.

По итогам проверки прокуратура Центрального района внесла представления владельцам пяти кафе и ресторанов. Им рекомендовали привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. После этого две компании уже заключили договоры с Российским авторским обществом.

Российское авторское общество создано для коллективного управления авторскими правами. На основании договоров РАО представляет более 26 тыс. российских и 2 млн иностранных авторов и правообладателей. Общество берёт отчисления с владельцев коммерческих площадок, где играет музыка. При этом на организации лежит обязанность по выплате вознаграждений авторам за публичное использование их произведений.

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