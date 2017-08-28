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19:04 (мск), источник: RNS

АФК «Система» допустила технический дефолт из-за ареста акций МТС, «Медси» и БЭСК

АФК «Система» допустила технический дефолт по кредитным обязательствам на общую сумму 8,9 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Источник: РИА "Новости"

«АФК “Система”…сообщает о наступлении 28 августа 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму эквивалентную 8,9 млрд руб.», — говорится в сообщении АФК.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».

«Помимо объявленных ранее, остальные кредитные соглашения АФК “Система” не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту», — отмечает компания.

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«Система» направила кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом.

«АФК “Система” подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно определением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. АФК “Система” считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд корпорацией подана апелляционная жалоба», — подвели итог в АФК.

2 мая 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей. 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система», взыскав с компании 136,27 млрд рублей.

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24 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
максим !!!
Гражданин Сечин вместе со своим другом и подельником не успокоятся до тех пор пока не загребут в свои лапы абсолютно все ценное что есть в РФ,пока еще есть...
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