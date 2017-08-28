АФК «Система» допустила технический дефолт из-за ареста акций МТС, «Медси» и БЭСК

Источник: РИА "Новости"

«АФК “Система”…сообщает о наступлении 28 августа 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму эквивалентную 8,9 млрд руб.», — говорится в сообщении АФК.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест».

«Помимо объявленных ранее, остальные кредитные соглашения АФК “Система” не содержат условий, по которым данный арест активов приводит к техническому дефолту», — отмечает компания.

«Система» направила кредиторам предложение отказаться от реализации прав в связи с техническим дефолтом.

«АФК “Система” подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по кредитным обязательствам, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно определением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме. АФК “Система” считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд корпорацией подана апелляционная жалоба», — подвели итог в АФК.