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19:47 (мск), источник: Интерфакс

Шредера предложили назначить главой совета директоров «Роснефти»

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Экс-канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер предлагается в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров «Роснефти», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом проекта соответствующей директивы правительства.

Источник: AP 2017

Директива согласована профильными ведомствами и внесена в правительство РФ.

В документе предложение поручить ответственный пост Г. Шредеру объясняется тем, что он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере. Кроме того, экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров, говорится в пояснительно записке.

В настоящее время совет директоров «Роснефти» возглавляет помощник президента РФ Андрей Белоусов.

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