Шредера предложили назначить главой совета директоров «Роснефти»

В документе предложение поручить ответственный пост Г. Шредеру объясняется тем, что он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере. Кроме того, экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров, говорится в пояснительно записке.