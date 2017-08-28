Шредера предложили назначить главой совета директоров «Роснефти»
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU —
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU —
Директива согласована профильными ведомствами и внесена в правительство РФ.
В документе предложение поручить ответственный пост Г. Шредеру объясняется тем, что он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере. Кроме того,
В настоящее время совет директоров «Роснефти» возглавляет помощник президента РФ Андрей Белоусов.