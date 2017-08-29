Власти планируют вложить в строительство спортивного интерната в Краснодаре 800 млн рублей

Источник: ЮГА.ру

Краевые власти рассчитывают в следующем году получить из госказны на эти цели 0,5 млрд рублей, еще 300 млн рублей планируется выделить из краевого бюджета.

По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, из основных спорторазвивающих регионов в России такого интерната нет только в Краснодарском крае. Она сообщила, что проектно-сметная документация на спортинтернат уже прошла госэкспертизу, работы планируется начать в 2018 году, тогда к 2020 году учреждение заработает.

В интернате смогут заниматься 300−350 детей. Он будет построен на территории «Города спорта» — комплекса, где уже созданы «Баскет-Холл», ледовый дворец, тренировочный комплекс «Чемпион» с залами для девяти видов спорта, достраивается центр водных видов спорта с четырьмя бассейнами, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, о планах по строительству интерната губернатор Вниамин Кондратьев рассказал на на встрече руководства края с кубанскими спортсменами, приуроченной ко Дню физкультурника.

«После визита президента страны в Краснодар для проведения Госсовета было обсуждение с губернатором, правительство РФ поддержало строительство спортивного интерната», — уточнила Чернова.