В Уфе начали реконструкцию парка «Кашкадан»

Как ранее сообщалось в «Башинформ», территория парка рассматривается как одна из фанзон будущего чемпионата мира по футболу, он пройдет в России в 2018 году.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Уфы Алексея Хренова, на начальном этапе работ по реконструкции будут полностью демонтированы бордюрные плитки и снят старый слой асфальта.

Напомним, разработчиком дизайн-проекта благоустройства парка «Кашкадан» является консалтинговое бюро «Стрелка». Проектом предусмотрены реконфигурация существующей зоны аттракционов с открытым детским игровым городком, а также реконструкция существующей сцены с ее переустройством в амфитеатр. Вдоль озера планируется сформировать видовые точки с платформами у воды, высадку деревьев, а также произвести озеленение прилегающей территории.