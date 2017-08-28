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21:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начали реконструкцию парка «Кашкадан»

УФА, 28 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе начали реконструкцию парка культуры и отдыха «Кашкадан». Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как ранее сообщалось в «Башинформ», территория парка рассматривается как одна из фанзон будущего чемпионата мира по футболу, он пройдет в России в 2018 году.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Уфы Алексея Хренова, на начальном этапе работ по реконструкции будут полностью демонтированы бордюрные плитки и снят старый слой асфальта.

Напомним, разработчиком дизайн-проекта благоустройства парка «Кашкадан» является консалтинговое бюро «Стрелка». Проектом предусмотрены реконфигурация существующей зоны аттракционов с открытым детским игровым городком, а также реконструкция существующей сцены с ее переустройством в амфитеатр. Вдоль озера планируется сформировать видовые точки с платформами у воды, высадку деревьев, а также произвести озеленение прилегающей территории.

Работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Кашкадан» будут вестись в три этапа: первый — в 2017 году, второй этап — в 2018 году и третий этап — в 2018—2022 годах.

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