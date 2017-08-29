На стадионе к ЧМ-2018 в Калининграде установили второе табло

В отличие от первого экрана, смонтированного пару недель назад, фотографию этого табло мы можем показать на фоне уже зазеленевшего газона, отмечается в релизе.

Первое информационное табло установили 11 августа. На стадионе продолжают прокладывать инженерные коммуникации, монтаж вентилируемого фасада близится к завершению. Ориентировочная готовность арены — около 80%.

На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча ЧМ-2018. После завершения турнира вместимость арены будет снижена с 35 до 25 тысяч мест. Построить стадион планируют до конца 2017 года.

На объекте полностью завершён монтаж металлоконструкций каркаса, в основание заложили порядка 30 тысяч свай. Строители установили все стены и внутренние перегородки, а также завершили монолитные работы и монтаж металлоконструкций кровли. Общая площадь арены составляет почти 112 512 квадратных метров.