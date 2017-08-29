На ремонт дорог в 2017 году Казани выделено более 6 млрд рублей

Отвечая на вопрос ведущего Алексея Кулешова «В чем Казань “прибавила” в этом году?», градоначальник обозначил ремонт дорог одним из ключевых вопросов городского хозяйства, которому уделяется серьезное внимание.
«Больше 6 млрд рублей. Это серьезная цифра. И в прошлые годы мы делали много, по сравнению с другими городами-миллионниками, по 3−3,5 млрд. Но даже на фоне того, что в прошлые годы мы делали, это беспрецедентная сумма. В 2 раза больше удалось сделать», — сказал И. Метшин.
Мэр рассказал, что ремонтом были охвачены не только центральные улицы, такие, как Амирхана, Ибрагимова, Вахитова, Декабристов, Миля, Чистопольская и другие. Ремонт коснулся и второстепенных дорог, где годами проводился только ямочный ремонт — это Кирпичникова, Пионерская, Аметьевская, Ботаническая и другие.
Мэр Казани также добавил, что впервые за многие годы стартовал ремонт дорог, ведущих к садоводческим товариществам. В этом году будут сделаны 7 таких дорог. И. Метшин напомнил и о решении сложнейшего вопроса дороги в поселок Салмачи.
Градоначальник отметил, что Президент Татарстана оказывает всестороннюю поддержку столице республики. «Безусловно, слова благодарности нашему Президенту Рустаму Нургалеевичу Минниханову. То внимание, которое уделяется столице, жителям Казани заслуживает слов благодарности. Мне есть, с чем сравнивать. Я много общаюсь с нашими коллегами, с мэрами столиц и крупных городов. Мы — редкое исключение, когда глава республики так поддерживает столицу. Это дорого стоит. И я уверен, что мы будем оправдывать это доверие нашего руководителя, наших коллег из правительства», — резюмировал И. Метшин.