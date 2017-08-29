На ремонт дорог в 2017 году Казани выделено более 6 млрд рублей

Источник: Город Казань.KZN.RU

Отвечая на вопрос ведущего Алексея Кулешова «В чем Казань “прибавила” в этом году?», градоначальник обозначил ремонт дорог одним из ключевых вопросов городского хозяйства, которому уделяется серьезное внимание.

«Больше 6 млрд рублей. Это серьезная цифра. И в прошлые годы мы делали много, по сравнению с другими городами-миллионниками, по 3−3,5 млрд. Но даже на фоне того, что в прошлые годы мы делали, это беспрецедентная сумма. В 2 раза больше удалось сделать», — сказал И. Метшин.

Мэр рассказал, что ремонтом были охвачены не только центральные улицы, такие, как Амирхана, Ибрагимова, Вахитова, Декабристов, Миля, Чистопольская и другие. Ремонт коснулся и второстепенных дорог, где годами проводился только ямочный ремонт — это Кирпичникова, Пионерская, Аметьевская, Ботаническая и другие.

Мэр Казани также добавил, что впервые за многие годы стартовал ремонт дорог, ведущих к садоводческим товариществам. В этом году будут сделаны 7 таких дорог. И. Метшин напомнил и о решении сложнейшего вопроса дороги в поселок Салмачи.