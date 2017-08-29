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07:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирскую область не пустили 90 тонн овощей и фруктов

Они не соответствовали законодательству.

90 тонн репчатого лука, свежих нектаринов, персиков, винограда и гранатов из Казахстана, Узбекистана и Киргизии задержаны на таможенном пропускном пункте в Карасукском районе Новосибирской области.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что все партии фруктов и овощей перевозились в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Партии товара предназначались для реализации в Новосибирске и Красноярске. Фрукты и овощи возвращены отправителям.

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