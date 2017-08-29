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07:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» разобрались в странной страховке в квитанциях за ЖКХ новосибирцев

Откуда в платежках странная статья расходов? Негодующие новосибирцы обратились в редакцию «Вестей» — в их квитанциях за коммуналку появилась новая строка: «добровольное страхование». Невнимательные даже оплатили. От чего страхуют владельцев жилья, объяснить репортерам «Вестей» смогли только в Москве.

Константин Успенский — успешный парень, идеальный клиент. В суматохе разглядывать квиточки от коммунальщиков некогда. В итоге — 200 рублей за добровольное страхование чего-то от кого-то уже в кассе управляющей. Все подробности сделки — на листе А4 в подъезде у лифта. И вот так вот честно оплатили десятки тысяч человек. Пытаемся понять, куда вкралась дополнительная статья расходов. Разумеется, мелким шрифтом.

В кассе управляющей, как всегда, перерыв. Плательщики возмущаются — информационные стенды о добровольно-принудительном акте страхования помалкивают. Хождение по коридорам. Кабинеты. Добротные сотрудницы. Классика. Находим директора. Закончив трапезу, Елена Ивановна сменила кофейный столик на рабочий стол.

В головном офисе управляющей компании нам выдали буклет. Говорят, что это и есть полис. Даже если согласиться, что буклет — это страховой полис, то в нем четко прописано: «…получить страховые выплаты можно только при предъявлении подлинника договора», которого нет в природе. А страхуют за 2 280 рублей в год от затопления, пожара или взрыва бытового газа. Правда, если внимательно вчитаться в условия, получить страховые выплаты вряд ли представится возможным.

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