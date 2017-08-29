Ремонты в домах «Жилфонда» завершены на 63%

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На сегодняшний день произведена герметизация 20 км межпанельных швов, отремонтировано 11,3 км инженерных сетей в домах, заменено 2800 окон. Ремонт 200 подъездов выполнен, либо находится в завершающей стадии.

Ремонты в домах «Жилфонда» идут круглый год, однако их основная часть будет завершена до наступления холодов. Работы, которые не требуют отключения ресурсов, не нарушают тепловой контур дома, то есть не позволяют дому выхолаживаться и которые можно выполнять при минусовых температурах, будут идти до момента окончания ремонтной кампании этого года.

«В рамках ремонтной кампании 2017 года запланировано отремонтировать 715 домов, но уже сейчас могу сказать, что эта цифра заметно увеличилась. Жители продолжают приносить протоколы с поручением управляющей компании сделать ремонты. Часть этих работ мы успеваем выполнить в этом году, а часть придется перенести на следующий год.