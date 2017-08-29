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09:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области сократили более 5000 человек

По состоянию на конец августа, в области зарегистрированы 13,4 тысяч безработных, об этом сообщили в пресс-службе Минтруда Новосибирской области.

В Новосибирской области сократили более 5000 человек, заявили в Министерстве труда НСО.

По данным Минтруда, в августе 2017 года безработными в области числятся 13,4 тысяч человек. Это на 3 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Больше всего безработных в Кыштовском и Чистоозерном районах, а наименьший процент неработающего трудоспособного населения зарегистрирован в Новосибирске.

«С работниками, подлежащими высвобождению и находящимися под риском увольнения, ведется работа, направленная на содействие скорейшему трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения», — поясняли в министерстве.

В 2017 году в Новосибирской области работу пытались найти более 70 тысяч человек. По направлениям центров занятости трудоустроились чуть более 50 тысяч человек.

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