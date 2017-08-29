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07:15 (мск), источник: VN.ru

Тысячу машинок HUMMBR и Jaap затормозили таможенники

Новосибирская таможня задержала больше тысячи контрафактных игрушечных автомобилей с названиями HUMMBR и Jaap, внешне схожими с HUMMER и Jeep, сообщает Сибирское таможенное управление.

Сразу два административных дела возбудила Новосибирская таможня в отношении одного предпринимателя по факту незаконного использования товарного знака на китайских контрафактных товарах. При досмотре выяснилось, что ряд изделий маркированы словами HUMMBR и Jaap, внешне сходным до степени смешения с HUMMER и Jeep.

Представителю правообладателя был направлен запрос о правомерности использования маркировки с приложением фотографий товара. В своем ответе правообладатели марок HUMMER и Jeep подтвердили, что продукция не является подлинной. Кроме того, было отмечено несоответствие дизайну и низкое качество продукции.

Таким образом, подмена букв в названии известных брендов не спасла игрушки от незавидной участи — 1123 игрушечных автомобилей изъято и будет уничтожено по решению суда. Предпринимателю, помимо убытков от конфискации товара, придется заплатить еще и денежный штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей для граждан и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Всего с начала нынешнего года Новосибирской таможней изъято из незаконного оборота 33,5 тысячи единиц контрафактного товара. Это конфеты «Буревесник», «Ласточка», «Южная ночь»; одежда Reebok, Nike, Adidas, Lacoste, Gucci, Armani, Hugo Bos, Diesel, Louis Vuitton, Bosco; чехлы и наклейки для телефонов iPhоne; наручные часы Calvin Klein, Hello Kitty, куклы «Маша и медведь»; автомобильные запчасти Mercedes-Benz и другие подделки с популярными товарными знаками.

В мае новосибирский бизнесмен пустился во все тяжкие ради торговли поддельными сумками Adidas. Он попытался дать взятку в 15 тысяч рублей, чтобы продолжить продажи, и был оштрафован в десятикратном размере — на 150 тысяч рублей.

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