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07:12 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске приступили к ремонту дорог в Центральном округе

Сейчас дорожники занимаются работами на ул. Бударина, Щербанёва и Тюменской.

Ремонт дорог по ул. Бударина, Щербанёва и Тюменской начался в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Улицы подлежат ремонту, так как именно на них ляжет основная нагрузка после закрытия Юбилейного моста.

Сейчас специалисты, подрядная организация ООО «ГРИАР Холдинг», занимаются фрезерованием покрытия, после этого на месте установят новые бордюры и уложат новый асфальт.

Отметим, что ранее в центре проводились работы на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, в Больничном и Газетном переулках.

«Вчера специалисты ООО “СибДор” завершили ремонт дороги по бульвару Петухова. Это сравнительно небольшой объект, его площадь составляет чуть более 2 000 квадратных метров, однако он имеет важное значение для Советского округа», — отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

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