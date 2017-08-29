В Омске приступили к ремонту дорог в Центральном округе

Ремонт дорог по ул. Бударина, Щербанёва и Тюменской начался в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Улицы подлежат ремонту, так как именно на них ляжет основная нагрузка после закрытия Юбилейного моста.

Сейчас специалисты, подрядная организация ООО «ГРИАР Холдинг», занимаются фрезерованием покрытия, после этого на месте установят новые бордюры и уложат новый асфальт.

Отметим, что ранее в центре проводились работы на улицах Краснофлотской, Сенной, Чехова, Карла Либкнехта, в Больничном и Газетном переулках.