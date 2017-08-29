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09:33 (мск), источник: "Российская газета"

«Автоваз» получит 440 миллионов рублей из федеральной казны

Средства поступят в виде субсидии бюджету Самарской области.

Правительство России выделит почти 440 миллионов рублей из своего резервного фонда на сохранение квалифицированных кадров «Автоваза». Постановление правительства по этому поводу опубликовано во вторник на сайте кабинета министров.

Средства поступят в виде субсидии бюджету Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. На эти деньги смогут пройти переподготовку не менее двух тысяч сотрудников автогиганта, а четыре тысячи работников будут трудоустроены.

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