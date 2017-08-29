Владивосток посетили представители японской компании «Нихон Макинг»

Источник: VLADNEWS

Администрацию Владивостока посетила делегация японской компании «Нихон Макинг» во главе с президентом компании господином Накая Кадзунари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С российской стороны в рабочей встрече приняли участие заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский и представители управления международных отношений и туризма.

«Нихон Макинг» специализируется на нанесении дорожной разметки и ямочном ремонте, — рассказал господин Накая Кадзунари. — В частности, мы производим и продаем холодный асфальт. На Хоккайдо, откуда мы приехали, свои природные особенности и во многом он схож с Владивостоком. Поэтому нам интересно изучить ваш опыт.

В свою очередь Леонид Вильчинский очень подробно рассказал о методах и технологиях ремонта дорог во Владивостоке.

«Холодный асфальт мы укладываем в зимний период и в основном при ямочном ремонте, — пояснил он. — Гораздо чаще мы используем горячий асфальт и все работы стараемся проводить в теплое время года. Просто потому, что характеристики у такого асфальта лучше и гарантия дольше. Вообще ямочный ремонт — это 50% всего ремонта. Еще в 50% случаев мы делаем капитальный ремонт дорожного полотна».

Также в ходе встречи были затронуты вопросы уборки города в зимний период.

Леонид Вильчинский рассказал японским коллегам, что используется сразу несколько технологий. Снег убирают уже в момент его выпадения специальной техникой, так удается не допустить большого обледенения. А затем дороги обрабатывают реагентами.