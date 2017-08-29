Владивосток посетили представители японской компании «Нихон Макинг»
В ходе встречи были затронуты вопросы уборки города в зимний период.
В ходе встречи были затронуты вопросы уборки города в зимний период.
Администрацию Владивостока посетила делегация японской компании «Нихон Макинг» во главе с президентом компании господином Накая Кадзунари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Нихон Макинг» специализируется на нанесении дорожной разметки и ямочном ремонте, — рассказал господин Накая Кадзунари. — В частности, мы производим и продаем холодный асфальт. На Хоккайдо, откуда мы приехали, свои природные особенности и во многом он схож с Владивостоком. Поэтому нам интересно изучить ваш опыт.
В свою очередь Леонид Вильчинский очень подробно рассказал о методах и технологиях ремонта дорог во Владивостоке.
«Холодный асфальт мы укладываем в зимний период и в основном при ямочном ремонте, — пояснил он. — Гораздо чаще мы используем горячий асфальт и все работы стараемся проводить в теплое время года. Просто потому, что характеристики у такого асфальта лучше и гарантия дольше. Вообще ямочный ремонт — это 50% всего ремонта. Еще в 50% случаев мы делаем капитальный ремонт дорожного полотна».
Также в ходе встречи были затронуты вопросы уборки города в зимний период.
В столице Приморья участники делегации пробудут еще несколько дней. Достигнута договоренность, что японские специалисты посетят один из дорожных участков, где в эти дни идет ремонт. И пообщаются с подрядчиками на тему технологий и материалов.