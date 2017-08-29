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07:52 (мск), источник: Tengrinews

В июле казахстанцы активно скупали доллары и евро — исследование

В июле казахстанцы активно закупали доллары и евро, а продажи рубля обвалились, сообщается в исследовании Ranking.kz.

ЦБ: $ 58.5469   -0.60 € 69.8465   +0.15 ММВБ: $ 58.4475   -0.13 € 70.0200   +0.12
Источник: Tengrinews

Продажа долларов США за месяц выросла на 11,2 процента, до 903,4 миллиона долларов, евро — на 7,2 процента, до 89,7 миллиона евро, а продажа рублей уменьшилась на 8,7 процента, до 12,7 миллиарда рублей. Если сравнивать с июлем прошлого года, то продажи выросли по всем трем валютам — доллары США на 16,1 процента, евро на 19,5 процента и рубли на 15 процентов, отмечают аналитики. Всего с начала года обменниками долларов США было продано на сумму 5,2 миллиарда тенге, что на 17,9 процента больше по сравнению с январем-июлем 2016 года. За январь-июль 2017 года было продано обменниками 643,1 миллиона евро, рост за год — на 51,1 процента. Рублей было продано на 16,7 процента больше, чем за январь-июль 2016 года, и сумма составила 86,1 миллиарда рублей.

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Больше всего в июле долларов США купили жители Алматы — 413 миллионов долларов, на 15,6 процента больше, чем в предыдущем месяце, и на 16,7 процента больше по сравнению с июлем 2016 года. Следом идет ЮКО — 115,9 миллиона долларов, что на 32,8 процента больше, чем в июне, и на 22,8 процента больше, чем в июле прошлого года. Замыкает тройку лидеров Астана, где жители купили 104,5 миллиона долларов, спад за месяц составил 1,4 процента. По сравнению с июлем 2016 года — рост на 1,9 процента.

По покупке евро также лидирует население Алматы, на которое в июле пришлось более половины покупок евро у обменных пунктов от РК — 54,4 процента. В Алматы было приобретено в обменных пунктах 48,8 миллиона евро, что на 18,7 процента больше, чем в июне 2017 года, и на 18,2 процента больше по сравнению с июлем 2016 года. На втором месте Астана — 15,9 миллиона евро, рост за месяц на 4,9 процента, за год на 5,1 процента. Доля от РК — 17,7 процента. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область — 5,4 миллиона евро было приобретено у обменников, что на 8 процентов больше, чем в июне, и на 55,9 процента больше по сравнению с июлем прошлого года. Доля от РК — 6 процентов.

Покупка российских рублей населением в обменных пунктах РК распределена более равномерно по всем регионам. Так, на лидирующие Алматы, ВКО и Астану приходится 35,6 процента покупок в обменниках от РК. По покупке рублей в июле 2017 года лидируют жители Алматы — 1,83 миллиарда рублей, спад за месяц составил 20,1 процента, за год — 0,6 процента. Следом идет ВКО — 1,41 миллиарда рублей, на 18,4 процента меньше, чем в прошлом месяце, и на 24,3 процента больше, чем в прошлом году. Замыкает топ-3 Астана с суммой 1,28 миллиарда рублей. Продажи в обменниках за месяц упали на 20,4 процента и показали рост на 1,7 процента по сравнению с июлем прошлого года.

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