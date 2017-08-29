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08:27 (мск), источник: Nakanune.ru

ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет частью транспортного проекта «Евразия»

Высокоскоростная магистраль «Челябинск — Екатеринбург» может стать частью транспортного проекта «Евразия».

Об этом в ходе наблюдательного совета губернатору Борису Дубровскому доложил гендиректор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

ВСМ рассматривается как часть перспективного транспортного проекта «Евразия» по маршруту Берлин — Москва — Астана — Пекин.

По словам Бориса Дубровского, подготовка проекта не стоит на месте. «Учитывая, что наша магистраль рассматривается как участок перспективного высокоскоростного коридора Берлин — Москва — Астана — Пекин, потенциал ее использования огромен. Инвесторы из России и других государств это понимают и выражают заинтересованность в проекте. Нам же важно привлечь по-настоящему надежных партнеров, за которыми стоят опыт и репутация», — подчеркнул он.

Сергей Бревнов рассказал, что в настоящий момент завершена разработка предварительной финансовой модели, на завершающую стадию выходит разработка обоснования инвестиций.

В целом протяженность грузопассажирской ВСМ от Пекина через Москву до Берлина, которая соединит железные дороги Китая и Европы через коридор Пекин — Москва — страны Европы, составит 9,447 тыс. км.

Добавим, что к проекту подключилась китайская компания China Railway Group Limited.

Напомним, в июне на ПМЭФ-2017 губернаторы Евгений Куйвашев, Борис Дубровский и президент РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о сотрудничестве по проекту создания высокоскоростной железнодорожной магистрали, а ровно через месяц проект строительства ВСМ был представлен на выставке «Иннопром». Он предусматривает появление двухпутной железной дороги протяженностью 220 км. Приблизительное время в пути между центрами двух мегаполисов — 1 час 10 минут. Движение на линии будет осуществляться как скоростными, так и ускоренными региональными поездами.

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