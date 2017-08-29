ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет частью транспортного проекта «Евразия»

Об этом в ходе наблюдательного совета губернатору Борису Дубровскому доложил гендиректор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

ВСМ рассматривается как часть перспективного транспортного проекта «Евразия» по маршруту Берлин — Москва — Астана — Пекин.

По словам Бориса Дубровского, подготовка проекта не стоит на месте. «Учитывая, что наша магистраль рассматривается как участок перспективного высокоскоростного коридора Берлин — Москва — Астана — Пекин, потенциал ее использования огромен. Инвесторы из России и других государств это понимают и выражают заинтересованность в проекте. Нам же важно привлечь по-настоящему надежных партнеров, за которыми стоят опыт и репутация», — подчеркнул он.

Сергей Бревнов рассказал, что в настоящий момент завершена разработка предварительной финансовой модели, на завершающую стадию выходит разработка обоснования инвестиций.

В целом протяженность грузопассажирской ВСМ от Пекина через Москву до Берлина, которая соединит железные дороги Китая и Европы через коридор Пекин — Москва — страны Европы, составит 9,447 тыс. км.

Добавим, что к проекту подключилась китайская компания China Railway Group Limited.