Иркутский аэропорт слетает на будущее

Лишь к 2022 году выберут генподрядчика строительства нового аэропорта, подготовят техзадание на проектную документацию, определят объемы работ и источники финансирования для объектов федеральной собственности (аэродром), инвестора в терминал и соинвестора в заправочные комплексы и т. д. По расчетам регионального минтранса, новый аэропорт будет сдан в 2025—2026 годах. В Минтрансе РФ «Ъ» сообщили: вопрос финансирования «находится в проработке». Модернизация иркутского авиаузла, формат участия инвесторов и их выбор обсуждаются с 2014 года, когда старый аэропорт был передан от Росимущества области. Сначала проект включал реконструкцию аэропорта и строительство нового, затем в него вошла модернизация еще десяти малых аэропортов. Об интересе к проекту заявляли «Аэропорты регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) и «Базэл» Олега Дерипаски. Но основным претендентом регион указывал «Новапорт» Романа Троценко, что вызывало недовольство ФАС и «Базэла».

В феврале сообщалось, что инвестора все же определят на конкурсе, но «Иркутскаэроинвест» (должен выбрать модель ГЧП) был создан регионом и «Новапортом». В мае губернатор Сергей Левченко заявил, что обсуждается вариант консорциума инвесторов, а в июне он уточнил: к строительству нового аэропорта планируется привлечь трех инвесторов, каждый из которых, как и регион, получит по 25%.



На прошлой неделе Александр Рябикин заявил «Байкал ТВ», что «инвестор есть», добавив: для «снятия остроты вопроса на ближайшие десять лет будет реконструирован действующий аэропорт» силами области и инвестора. Он заверил, что новый аэропорт построят на месте старого, перенос его на 60 км потребовал бы не менее 50 млрд руб. бюджетных средств. Но окончательное решение о новом месте аэропорта будет принято не ранее, чем через полгода.



В «Новапорте» отказались от комментариев, связаться с правительством региона вчера вечером не удалось. В «Базэле» сообщили «Ъ», что пока неясны инвестобязательства по проекту, не решен вопрос о судьбе старого аэропорта — он выведен из программы и контролируется «неким СП» («Иркутскаэроинвест»). Обязательства должны быть консолидированы и обсуждаться со всеми потенциальными инвесторами, а исполнителем должен быть один из них, который сам уже примет решение о привлечении партнеров, считают в холдинге.



Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, полагает, что власти области «пытаются оправдать бездействие в течение полутора лет и, игнорируя предупреждения ФАС, недовольство заксобрания региона и прокурорские проверки, продолжают реализацию проекта с вовлечением СП области и “Новапорта”». Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает: неопределенность государства в части инвестиций в проект обычно удерживает инвестора от принятия окончательного решения, а отсутствие господдержки ставит под вопрос перспективы проекта.



Елизавета Кузнецова