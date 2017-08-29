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08:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Иркутский аэропорт слетает на будущее

Правительство Иркутской области сдвигает сроки строительства нового аэропорта. По данным «Ъ», власти региона планируют вернуть бюджетное финансирование объекта в размере 23 млрд руб. в ФЦП после 2022 года, а ввод его в эксплуатацию намечен на 2025−2026 годы. Конкурсная документация по выбору потенциального инвестора, которому придется реконструировать старый и строить новый аэропорт, появится к концу 2017 года. При этом, судя по заявлениям чиновников, до сих пор даже не решено нужно будет строить новый аэропорт на месте действующего или на другой площадке.

Как выяснил «Ъ», власти Иркутской области актуализировали планы строительства нового главного аэропорта региона. Из письма министра жилищной политики, энергетики и транспорта области Артура Сулейменова гендиректору АО «Международный аэропорт Иркутск» Александру Рябикину (копия есть у «Ъ») следует, что к первому кварталу 2019 года Росавиация и власти региона намерены включить бюджетные 23 млрд руб., выделенные на строительство аэропорта, в транспортную ФЦП, которая начнет действовать после 2022 года.

В мае Минтранс РФ исключил все аэропорты Иркутской области из федеральной программы модернизации. До конца года региональное АО «Иркутскаэроинвест» должно подготовить конкурсную документацию по выбору инвестора, который построит аэропорт Иркутск Новый и реконструирует и модернизирует существующий аэропорт.

Лишь к 2022 году выберут генподрядчика строительства нового аэропорта, подготовят техзадание на проектную документацию, определят объемы работ и источники финансирования для объектов федеральной собственности (аэродром), инвестора в терминал и соинвестора в заправочные комплексы и т. д. По расчетам регионального минтранса, новый аэропорт будет сдан в 2025—2026 годах. В Минтрансе РФ «Ъ» сообщили: вопрос финансирования «находится в проработке».

Модернизация иркутского авиаузла, формат участия инвесторов и их выбор обсуждаются с 2014 года, когда старый аэропорт был передан от Росимущества области. Сначала проект включал реконструкцию аэропорта и строительство нового, затем в него вошла модернизация еще десяти малых аэропортов. Об интересе к проекту заявляли «Аэропорты регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) и «Базэл» Олега Дерипаски. Но основным претендентом регион указывал «Новапорт» Романа Троценко, что вызывало недовольство ФАС и «Базэла».

В феврале сообщалось, что инвестора все же определят на конкурсе, но «Иркутскаэроинвест» (должен выбрать модель ГЧП) был создан регионом и «Новапортом». В мае губернатор Сергей Левченко заявил, что обсуждается вариант консорциума инвесторов, а в июне он уточнил: к строительству нового аэропорта планируется привлечь трех инвесторов, каждый из которых, как и регион, получит по 25%.

На прошлой неделе Александр Рябикин заявил «Байкал ТВ», что «инвестор есть», добавив: для «снятия остроты вопроса на ближайшие десять лет будет реконструирован действующий аэропорт» силами области и инвестора. Он заверил, что новый аэропорт построят на месте старого, перенос его на 60 км потребовал бы не менее 50 млрд руб. бюджетных средств. Но окончательное решение о новом месте аэропорта будет принято не ранее, чем через полгода.

В «Новапорте» отказались от комментариев, связаться с правительством региона вчера вечером не удалось. В «Базэле» сообщили «Ъ», что пока неясны инвестобязательства по проекту, не решен вопрос о судьбе старого аэропорта — он выведен из программы и контролируется «неким СП» («Иркутскаэроинвест»). Обязательства должны быть консолидированы и обсуждаться со всеми потенциальными инвесторами, а исполнителем должен быть один из них, который сам уже примет решение о привлечении партнеров, считают в холдинге.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, полагает, что власти области «пытаются оправдать бездействие в течение полутора лет и, игнорируя предупреждения ФАС, недовольство заксобрания региона и прокурорские проверки, продолжают реализацию проекта с вовлечением СП области и “Новапорта”». Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает: неопределенность государства в части инвестиций в проект обычно удерживает инвестора от принятия окончательного решения, а отсутствие господдержки ставит под вопрос перспективы проекта.

Елизавета Кузнецова

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