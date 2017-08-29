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09:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Завод по восстановлению автошин построят на площадке ТОР «Хабаровск»

По словам инвестора, это будет первое подобное предприятие на Дальнем Востоке.

Потенциальный резидент территории опережающего развития «Хабаровск» ООО «Виктория» построит завод по восстановлению автошин мощностью 10,9 тысячи штук в год. Об этом рассказал исполнительный директор компании Николай Назаров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интефакс — Дальний Восток».

По словам собеседника агентства, завод появится на площадке «Ракитное».

«Сроки назвать сложно, все зависит от готовности арендованного участка земли. Пока он без инфраструктуры. Но в идеале надеемся приступить к строительству в апреле-мае 2018 года, а запуститься к осени»
Николай Назаров

Как сказано в материалах к III Восточному экономическому форуму, потребность в реставрации изношенных покрышек растет из-за высокой цены на новые. Потенциальный рынок сбыта восстановленных шин в Хабаровском крае достаточно большой — в регионе около 500 тысяч автомобилей, из них более 75 тысяч — это автобусы и грузовики. Ожидается, что восстановленные покрышки будут стоить на 50−70% дешевле, чем новые.

Как уточнил исполнительный директор ООО «Виктория», производство будет безотходным. Основные объемы шин будут восстанавливать методом холодной наварки, а небольшая часть пойдет на переработку и изготовление резинотехнических изделий.

«На запуск производства потребуется около 55 млн рублей, четверть этой суммы мы готовы вложить самостоятельно, остальное — кредиты или средства инвестора», — сказал Николай Назаров.

Он добавил, что сейчас в России работает всего около 10 предприятий по восстановлению шин способом холодной наварки и на Дальнем Востоке таких заводов пока нет.

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