Завод по восстановлению автошин построят на площадке ТОР «Хабаровск»

Потенциальный резидент территории опережающего развития «Хабаровск» ООО «Виктория» построит завод по восстановлению автошин мощностью 10,9 тысячи штук в год. Об этом рассказал исполнительный директор компании Николай Назаров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интефакс — Дальний Восток».

По словам собеседника агентства, завод появится на площадке «Ракитное».

«Сроки назвать сложно, все зависит от готовности арендованного участка земли. Пока он без инфраструктуры. Но в идеале надеемся приступить к строительству в апреле-мае 2018 года, а запуститься к осени» Николай Назаров

Как сказано в материалах к III Восточному экономическому форуму, потребность в реставрации изношенных покрышек растет из-за высокой цены на новые. Потенциальный рынок сбыта восстановленных шин в Хабаровском крае достаточно большой — в регионе около 500 тысяч автомобилей, из них более 75 тысяч — это автобусы и грузовики. Ожидается, что восстановленные покрышки будут стоить на 50−70% дешевле, чем новые.

Как уточнил исполнительный директор ООО «Виктория», производство будет безотходным. Основные объемы шин будут восстанавливать методом холодной наварки, а небольшая часть пойдет на переработку и изготовление резинотехнических изделий.

«На запуск производства потребуется около 55 млн рублей, четверть этой суммы мы готовы вложить самостоятельно, остальное — кредиты или средства инвестора», — сказал Николай Назаров.