Администрация Сочи рассказала о причинах расторжения договора аренды с водоканалом

После проверок муниципального имущества возникли вопросы к состоянию «Сочиводоканала» и к соблюдению требований надлежащей его эксплуатации. Действия общества с ограниченной ответственностью вынудил властей обратиться в суд.

В настоящее время от 4 августа этого года договор аренды расторгнут, сообщает пресс-служба администрации Сочи. При этом компания может обжаловать судебный акт.

По словам администрации города, расторжение договора аренды никоим образом не отразится на правах трудового коллектива ООО «Сочиводоканал». 30 августа судом будет принято окончательное решение по вопросу аренды. Если договор муниципалитета с компанией будет расторгнут, имущество вернется городу.

«99,9% работников мы предложим остаться на своих местах и в своих должностях. У нас общая задача — качественное водоснабжение наших абонентов, организация водоотведения, модернизация сетей», — сказал первый заместитель главы города Мугдин Чермит.