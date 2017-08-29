Еще 12 автобусов переданы учреждениям культуры Приморья
Современные 25-местные ПАЗы отправились в Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Находку,
Современные 25-местные ПАЗы отправились в Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Находку,
На их закупку из краевого бюджета направлено 38 миллионов рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Новые автобусы станут для муниципалитетов приятным подарком к наступающему празднику — Дню работника культуры, который отмечается в России 20 сентября.
Отметим, автобусы закуплены за счет средств краевого бюджета. Первые 22 автобуса были приобретены в 2015—2016 годах.