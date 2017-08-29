Еще 12 автобусов переданы учреждениям культуры Приморья

На их закупку из краевого бюджета направлено 38 миллионов рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, автобусы для учреждений культуры получили еще 12 муниципалитетов Приморья. Таким образом, собственный транспорт для гастролей теперь есть в каждом городе и районе края.

Новые автобусы станут для муниципалитетов приятным подарком к наступающему празднику — Дню работника культуры, который отмечается в России 20 сентября.