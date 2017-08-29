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09:42 (мск), источник: Вести Приморье

Еще 12 автобусов переданы учреждениям культуры Приморья

Современные 25-местные ПАЗы отправились в Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Находку, Спасск-Дальний, Уссурийск, ЗАТО Фокино, Надеждинский и Шкотовский районы.

На их закупку из краевого бюджета направлено 38 миллионов рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, автобусы для учреждений культуры получили еще 12 муниципалитетов Приморья. Таким образом, собственный транспорт для гастролей теперь есть в каждом городе и районе края.

Новые автобусы станут для муниципалитетов приятным подарком к наступающему празднику — Дню работника культуры, который отмечается в России 20 сентября.

Отметим, автобусы закуплены за счет средств краевого бюджета. Первые 22 автобуса были приобретены в 2015—2016 годах.

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