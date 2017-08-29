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09:07 (мск), источник: Forbes.kz

Акишев рассказал, от чего будет зависеть курс тенге в ближайшие годы

Во вторник, 29 августа, глава Нацбанка РК выступил с докладом на заседании правительства.

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Источник: Forbes.kz

На 2018 целевой ориентир инфляции определен на уровне 5−7% с дальнейшим постепенным понижением до 4% и ниже к 2020 и сохранением на данном уровне до конца рассматриваемого периода — 2022. Об этом во вторник, 29 августа, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая с докладом на заседании правительства РК в селекторном режиме.

По его словам, «оценки Национального банка будущей инфляции и инфляционных ожиданий населения демонстрируют, что инфляция будет устойчиво находиться в пределах целевых границ».

— Политика Национального банка будет содействовать мерам правительства в достижении целевых параметров экономического роста. В частности, уровень базовой ставки в реальном выражении будет сопоставим с долгосрочными темпами экономического роста, т.е. не выше 4%, — продолжил Акишев. — Как следствие, во-первых, реальный курс тенге будет обеспечивать сохранение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей, во-вторых, повысится доступность кредитных ресурсов для экономики.

Национальный банк Казахстана продолжит политику свободного плавающего обменного курса

В области валютной политики Национальный банк продолжит проведение политики свободного плавающего обменного курса, сообщил председатель НБРК.

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— Динамика тенге будет определяться на основе фундаментальных факторов — состояния платежного баланса, мировых цен на нефть и курсов валют в странах торговых партнерах, что позволит избегать дисбалансов и обеспечить конкурентоспособность экономики, — отметил Акишев.

Он добавил, что «значительное улучшение показателей платежного баланса в 1 полугодии 2017 снижает дальнейшие риски для курсовой политики при условии стабильности мировых цен на позиции казахстанского экспорта».

Акишев рассказал о мерах по развитию финансового рынка в ближайшие годы

На финансовом рынке будет реализована программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, которая принята правлением Национального банка. Она предусматривает вливание в капитал крупных банков в виде предоставления субординированного долга на возвратной основе, сообщил Акишев.

По его словам, «ограниченность капитала банков является значимым фактором, сдерживающим предложение кредита, несмотря на существующую избыточную ликвидность».

— Основным условием участия в программе является согласие акционеров банков по пропорциональной докапитализации финансового института, улучшение качества активов и возобновление кредитной активности, — продолжил Акишев.

— В течение 5 лет объем неработающих займов банков сократится на сумму более 1 трлн тенге. Это усилит финансовую стабильность и устойчивость банковской системы, а также обеспечит прирост выдачи новых займов в приоритетные отрасли в размере не менее 300 млрд тенге ежегодно.

Он также рассказал, что для дальнейшего реформирования рынка ценных бумаг будет продолжена либерализация деятельности эмитентов и инвесторов, максимально упрощено регулирование рынка. Также продолжится совершенствование инфраструктуры фондового рынка и внедрение новых технологий.

— В части страхового сектора планируются изменения в законодательство в области добровольного и обязательного страхования, а также деятельности профессиональных участников и инфраструктурных организаций страхового рынка, — резюмировал Акишев.

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