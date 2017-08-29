Цены на нефть возобновили рост после снижения до минимума за месяц
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне
Инвесторы продолжают следить за ураганом «Харви», который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени увеличилась на 15 центов (0,29%) — до $52,04 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах
В понедельник Brent подешевела на $0,52 (1%), до $51,89 за баррель, WTI — на $1,30 (2,7%), до $46,57 за баррель, минимума за неделю. Таким образом, спред цены превысил $5 за баррель.
Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя
Директор департамента сырьевых исследований Clipper Data Мэтт Смит считает, что объемы нефтепереработки в Техасе довольно быстро восстановятся и вслед за ними вырастут цены на нефть. Так, НПЗ в
Аналитики Jefferies ухудшили прогноз среднегодовой цены Brent на 2018 год с $64 до $57 за баррель, на 2019 год — с $67 до $60 за баррель, а на 2020 год — с $70 до $65 за баррель.
«Представляется, что рынок в достаточной степени обеспечен предложением в краткосрочной перспективе, но мы ожидаем сокращения доказанных разрабатываемых резервов и свободных мощностей, что поддержит рост цен в более длительной перспективе», — говорится в обзоре аналитиков Майкла Су и Зака Пархэма.