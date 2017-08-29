Цены на нефть возобновили рост после снижения до минимума за месяц

Источник: AP 2017

Инвесторы продолжают следить за ураганом «Харви», который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени увеличилась на 15 центов (0,29%) — до $52,04 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,21 (0,45%) — до $46,78 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на $0,52 (1%), до $51,89 за баррель, WTI — на $1,30 (2,7%), до $46,57 за баррель, минимума за неделю. Таким образом, спред цены превысил $5 за баррель.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

Директор департамента сырьевых исследований Clipper Data Мэтт Смит считает, что объемы нефтепереработки в Техасе довольно быстро восстановятся и вслед за ними вырастут цены на нефть. Так, НПЗ в Корпус-Кристи могут вернуться к работе до конца текущей недели. Вместе с тем масштабы наводнения после урагана «Харви», которые пока сложно оценить в полной мере, определят темпы восстановления, добавил эксперт.

Аналитики Jefferies ухудшили прогноз среднегодовой цены Brent на 2018 год с $64 до $57 за баррель, на 2019 год — с $67 до $60 за баррель, а на 2020 год — с $70 до $65 за баррель.