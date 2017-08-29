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08:54 (мск), источник: Интерфакс

Цены на нефть возобновили рост после снижения до минимума за месяц

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе.

ЦБ: $ 58.5469   -0.60 € 69.8465   +0.15 ММВБ: $ 58.4475   -0.13 € 70.0200   +0.12
Источник: AP 2017

Инвесторы продолжают следить за ураганом «Харви», который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени увеличилась на 15 центов (0,29%) — до $52,04 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,21 (0,45%) — до $46,78 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на $0,52 (1%), до $51,89 за баррель, WTI — на $1,30 (2,7%), до $46,57 за баррель, минимума за неделю. Таким образом, спред цены превысил $5 за баррель.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

Директор департамента сырьевых исследований Clipper Data Мэтт Смит считает, что объемы нефтепереработки в Техасе довольно быстро восстановятся и вслед за ними вырастут цены на нефть. Так, НПЗ в Корпус-Кристи могут вернуться к работе до конца текущей недели. Вместе с тем масштабы наводнения после урагана «Харви», которые пока сложно оценить в полной мере, определят темпы восстановления, добавил эксперт.

Аналитики Jefferies ухудшили прогноз среднегодовой цены Brent на 2018 год с $64 до $57 за баррель, на 2019 год — с $67 до $60 за баррель, а на 2020 год — с $70 до $65 за баррель.

«Представляется, что рынок в достаточной степени обеспечен предложением в краткосрочной перспективе, но мы ожидаем сокращения доказанных разрабатываемых резервов и свободных мощностей, что поддержит рост цен в более длительной перспективе», — говорится в обзоре аналитиков Майкла Су и Зака Пархэма.

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