Аэропорт «Емельяново» приглашает красноярцев протестировать новый терминал

Аэропорт «Емельяново» приглашает волонтеров на тестирование нового терминала. Испытания будут проводиться 11 ноября 2017 года в первой половине дня.

Для проведения тестирования планируется привлечь 500 волонтеров. Добровольцы будут выполнять роль пассажиров во время имитации стандартной работы аэропорта и возможных внештатных ситуаций.

Принять участие в тестировании могут все желающие в возрасте от 18 до 65 лет, предварительно заполнив анкету. В день тестирования при себе необходимо иметь паспорт. Каждый взрослый может взять по желанию с собой одного ребенка. Для участников предусмотрено бесплатное питание, доставка из города и обратно. Каждого участника тестирования ждут памятные сувениры и подарки.

Тестовый пассажир должен быть готов к активному участию в заданиях на протяжении 5,5 часов и четкому выполнению инструкций организаторов. По итогам тестирования участнику необходимо будет заполнить анкету обратной связи. Испытания позволят «отрепетировать» работы служб и подразделений аэропорта, участвующих в процессе обслуживания пассажиров, а также испытать возможности новых технических систем, установленных в новом терминале.