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09:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аэропорт «Емельяново» приглашает красноярцев протестировать новый терминал

Испытания будут проводиться 11 ноября 2017 года в первой половине дня.

Аэропорт «Емельяново» приглашает волонтеров на тестирование нового терминала. Испытания будут проводиться 11 ноября 2017 года в первой половине дня.

Для проведения тестирования планируется привлечь 500 волонтеров. Добровольцы будут выполнять роль пассажиров во время имитации стандартной работы аэропорта и возможных внештатных ситуаций.

Принять участие в тестировании могут все желающие в возрасте от 18 до 65 лет, предварительно заполнив анкету. В день тестирования при себе необходимо иметь паспорт. Каждый взрослый может взять по желанию с собой одного ребенка. Для участников предусмотрено бесплатное питание, доставка из города и обратно. Каждого участника тестирования ждут памятные сувениры и подарки.

Тестовый пассажир должен быть готов к активному участию в заданиях на протяжении 5,5 часов и четкому выполнению инструкций организаторов. По итогам тестирования участнику необходимо будет заполнить анкету обратной связи. Испытания позволят «отрепетировать» работы служб и подразделений аэропорта, участвующих в процессе обслуживания пассажиров, а также испытать возможности новых технических систем, установленных в новом терминале.

Срок сдачи в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса размером более 58 тыс. кв. метров — в декабре 2017 года. Терминал будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. В аэровокзале будет установлено 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника. Аэровокзальный комплекс, предназначенный для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет оснащен современным оборудованием, иметь удобное зонирование, навигацию, а также уникальный интерьер.

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