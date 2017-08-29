В Челябинске возобновили ночные битвы с киосками

Горожанин Виталий Безруков написал на своей странице в «Фейсбуке», что на остановке Цирк минувшей ночью ликвидировали ларек, в котором раньше продавали арбузы. «В Челябинске ларьки демонтируют даже ночью. Видимо пока хозяева не видят», — написал он.

В комментариях к записи Безруков подчеркнул, что убирали незаконную торговую точку не ее владельцы: «Хозяева другой национальности, а здесь сносится с русским матом.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в городе за одну ночь снесли все ларьки на Алом поле. Затем мэрия сообщила об участившихся случаях мошенничества с землей, на которой стоят нелегальные киоски.