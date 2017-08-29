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09:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске возобновили ночные битвы с киосками

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. В Челябинске продолжается война с нелегальными киосками. Теперь их не просто требуют убрать, а сразу сносят, причем ночью и без ведома хозяев.

Горожанин Виталий Безруков написал на своей странице в «Фейсбуке», что на остановке Цирк минувшей ночью ликвидировали ларек, в котором раньше продавали арбузы. «В Челябинске ларьки демонтируют даже ночью. Видимо пока хозяева не видят», — написал он.

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В комментариях к записи Безруков подчеркнул, что убирали незаконную торговую точку не ее владельцы: «Хозяева другой национальности, а здесь сносится с русским матом.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в городе за одну ночь снесли все ларьки на Алом поле. Затем мэрия сообщила об участившихся случаях мошенничества с землей, на которой стоят нелегальные киоски.

Многие владельцы торговых точек заявляли, что заплатили «влиятельному человеку» за разрешение на торговлю. Также недавно комиссия по градостроительству и землепользованию сократила до недели срок добровольного демонтажа уличных «магазинов».

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