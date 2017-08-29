Более 54 кг нелегальной свинины изъяли в Центральном округе Омска

В Центральном округе Омска с момента выявления очагов африканской чумы свиней изъяли больше 54 кг негальной свинины. Об этом сообщает пресс-служба администации города Омска.

В рейдах по предотвращению продажи опасной свинины участвуют специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа, а также сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области и правоохранительных органов.

«Администрацией округа определено 13 мест для мониторинга торговли мясом и мясной продукцией, по которым проводятся ежедневные рейдовые мероприятия, — разъясняет Анна Петухова, исполняющий обязанности начальника отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа. — Ведется мониторинг частного сектора на предмет выявления личных подсобных хозяйств, содержащих поголовье свиней. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с руководством муниципальных и частных рынков для своевременного выявления и пресечения несанкционированной торговли мясом на прилегающей территории».

Особое внимание специалисты уделяют нелегальным торговым точкам, расположенным на улицах: 10 лет Октября, Лермонтова, 20-я Линия, Омская, 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская, Багратиона, 24-я Северная, Орджоникидзе, Краснознаменная и Красный Путь.