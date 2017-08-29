Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Кормящая невеста стала сенсацией соцсетей
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Федункив о разводе с мужем: Мы терпели друг друга
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
09:21 (мск), источник: Клопс.ru

Зарудный предложил добывать криптовалюту в Калининградской области

Глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный считает, что в регионе нужно организовать майнинговые фермы для добычи криптовалюты. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Источник: Клопс.ru

Возможным это станет после принятия в 2018 году закона, который будет регулировать обращение криптовалют. Когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса.

«Учитывая преференции Особой экономической зоны и возможности наших технопарков, серьёзное производство есть смысл разворачивать именно в нашем регионе», — считает Зарудный.

Когда этот вид бизнеса перейдёт на промышленный уровень, главным станет наличие свободных энергетических мощностей и приемлемые тарифы подключения и потребления для юридических лиц. По его мнению, сыграет на руку и нежаркий климат области, так как в себестоимость производства криптовалюты входят расходы на электроэнергию для охлаждения сервера.

В сфере майнинга Россия занимает третье место в мире и контролирует 5−7% мировой вычислительной мощности. Китай захватил уже более 50%.

Майнинговая ферма — объединение нескольких видеокарт для увеличения вычислительной мощности. Чем выше мощность, тем быстрее можно решить задачу и заработать больше валютных единиц. Компьютер майнера решает сложные математические задачи по подбору секретного ключа (хэша), получая в качестве награды виртуальные деньги.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
В Центробанке сочли, что рост зарплат негативно скажется на экономике страны
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Президент США верит в нормализацию отношений с Россией
Киев законодательно определит Россию как «страну-агрессора»
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
«Ъ»: Путин проведет урок целеполагания
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Новый эпизод «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь