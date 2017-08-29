Зарудный предложил добывать криптовалюту в Калининградской области

Источник: Клопс.ru

Возможным это станет после принятия в 2018 году закона, который будет регулировать обращение криптовалют. Когда криптовалюта получит правовой статус на территории России, её производство станет новым видом бизнеса.

«Учитывая преференции Особой экономической зоны и возможности наших технопарков, серьёзное производство есть смысл разворачивать именно в нашем регионе», — считает Зарудный.

Когда этот вид бизнеса перейдёт на промышленный уровень, главным станет наличие свободных энергетических мощностей и приемлемые тарифы подключения и потребления для юридических лиц. По его мнению, сыграет на руку и нежаркий климат области, так как в себестоимость производства криптовалюты входят расходы на электроэнергию для охлаждения сервера.

В сфере майнинга Россия занимает третье место в мире и контролирует 5−7% мировой вычислительной мощности. Китай захватил уже более 50%.