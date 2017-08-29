Екатеринбуржцы попрощались с бараками в Пионерском

Источник: УралИнформБюро

Жители екатеринбургского микрорайона Пионерский одобрили строительство в квартале улиц Железнодорожников — Советская — Солнечная трех жилых высоток переменной этажности. Их планируется возвести на месте предназначенных к сносу бараков. Информация об этом размещена на сайт свердловского Минстроя, сообщает «Уралинформбюро».

Заказчиком проекта планировки и межевания территории выступило Управление капстроительства Екатеринбурга. Согласно плану, после сноса пустующих бараков по Солнечной и Советской на их месте появятся жилые дома высотой 8−25 этажей общей площадью 31 000 квадратных метров. Строительство планируется начать в 2018 году.

Реализация проекта будет разбита на три этапа: на первом застроят участок на улице Солнечной, на втором приступят к освоению земли на Железнодорожников. Финальным аккордом станет возведение на улице Советской 8−24-этажного дома со встроенным детским садом на 100 мест.

Кроме того, проект предусматривает модернизацию улично-дорожной сети, в том числе расширение улиц Железнодорожников и Пионеров.

На слушаниях встал вопрос: почему не начать стройку с улицы Советской? Оказалось, что барак по Советской, 2б до сих пор не признан аварийным. Сроки его сноса не определены и зависят от экономической ситуации и хода реализации первых двух этапов, пояснил присутствующим руководитель группы земельных отношений УКС Екатеринбурга Андрей Рогов.

Впрочем, по словам представителя проектной организации, в границах района имеются и другие территории, потенциально пригодные для застройки. Например, площадка по улице Советской, 1а и 1б, также занятая отселенными бараками. Развитие этих участков начнется после 2025 года.