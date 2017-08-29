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09:17 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском управляющая компания заставляла жильцов переплачивать за ОДН

Прокуратура выяснила, что каждому собственнику УК «Ясная поляна» должна вернуть 2000 рублей.

В прокуратуру Омского района пожаловались жители 19 многоквартирных домов в селе Троицкое — клиенты ООО «УК “Ясная поляна”». Сельчане заявили, что управляющая компания заставляет их оплачивать водоснабжение на ОДН сверх нормативов.

Прокуратура провела проверку и заключила: сельчане были правы. С 2011 года с каждого собственника незаконно взяли за ОДН около 2000 рублей.

Как сообщает прокуратура Омской области, директора управляющей компании обязали провести перерасчёт платы за ОДН.

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