Под Омском управляющая компания заставляла жильцов переплачивать за ОДН
Прокуратура выяснила, что каждому собственнику УК «Ясная поляна» должна вернуть 2000 рублей.
Прокуратура выяснила, что каждому собственнику УК «Ясная поляна» должна вернуть 2000 рублей.
В прокуратуру Омского района пожаловались жители 19 многоквартирных домов в селе Троицкое — клиенты ООО «УК “Ясная поляна”». Сельчане заявили, что управляющая компания заставляет их оплачивать водоснабжение на ОДН сверх нормативов.
Прокуратура провела проверку и заключила: сельчане были правы. С 2011 года с каждого собственника незаконно взяли за ОДН около 2000 рублей.
Как сообщает прокуратура Омской области, директора управляющей компании обязали провести перерасчёт платы за ОДН.