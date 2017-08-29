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09:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Последний особняк дореволюционной постройки выставили на аукцион в Хабаровске

Стартовая цена здания в центре города составляет около 22 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 августа, AmurMedia.

В Хабаровске остался единственный особняк дореволюционной постройки, который выставлен на аукцион. «Дом жилой Гейнемана Б. А.» находится в центре города на ул. Ким Ю Чена, 9 и принадлежит Хабаровскому краю. Стартовая цена составляет 21,688 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в фонде имущества Хабаровского края.

Аукцион состоится 13 октября 2017 г. в 11.15 ч в Хабаровске. Дата и время окончания приема заявок 6 октября 2017 г.

Здание общей площадью 277,8 кв метров возведено в 1909 году собственником земли — действительным статским советником, гласным хабаровской городской Думы Александром Волоцким. Усадьба, расположенная на земельном участке общей площадью 529,09 кв. метров, выполнена в стиле эклектики с готическими элементами, а островерхая крыша — это уже веяние западноевропейской городской архитектуры. Здание является памятником архитектуры и сохранило первоначальный исторический вид. После становления советской власти изменена лишь внутренняя планировка. В 1925 г особняк стал большой коммунальной квартирой. Хабаровск тогда начал интенсивно развиваться, в городе появился первый автобус, был восстановлен железнодорожный мост через Амур.

Имущество имеет обременение в виде охранного договора на безвозмездное пользование недвижимым памятником истории и культуры.

«Мы сегодня располагаем очень большим количеством государственного имущества. Его содержание-нагрузка на бюджет Хабаровского края. Нужны оптимизация и возможность передачи этого имущества предпринимателям. Когда человек сам осуществляет свой бизнес, он всегда заинтересован в его развитии и сокращении расходов», — прокомментировала важность всех предстоящих торгов в Фонде имущества председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского края Наталия Пудовкина.

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