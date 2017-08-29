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09:27 (мск), источник: УралПолит.ру

На безопасность детей на свердловских дорогах выделили 700 миллионов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа, ИА УралПолит.Ru. В преддверии нового учебного года глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился направить из регионального бюджета 764 миллиона рублей.

Задачи повышения безопасности детей на дороге обсудили на заседании региональной правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов. Как сообщили в департаменте информполитики региона, в соответствии с поручениями Владимира Путина главное внимание уделяется реализации новых стандартов по обустройству пешеходных переходов.

С 21 августа по 10 сентября на территории региона проводится серия профилактических мероприятий «Внимание — дети!», направленных на адаптацию детей, вернувшихся домой после летнего отдыха, к интенсивному движению транспорта на улицах.

Добавим, что сегодня на Среднем Урале на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения расположено более двух тысяч пешеходных переходов, из них около 250 — вблизи образовательных учреждений.

По словам заместителя губернатора, в первоочередном порядке необходимо предусмотреть оснащение пешеходных переходов, расположенных вблизи школ и других образовательных организаций, искусственными неровностями, а также знаками, предупреждающими водителей о возможном появлении детей на дороге.

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