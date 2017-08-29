На безопасность детей на свердловских дорогах выделили 700 миллионов

Задачи повышения безопасности детей на дороге обсудили на заседании региональной правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов. Как сообщили в департаменте информполитики региона, в соответствии с поручениями Владимира Путина главное внимание уделяется реализации новых стандартов по обустройству пешеходных переходов.

С 21 августа по 10 сентября на территории региона проводится серия профилактических мероприятий «Внимание — дети!», направленных на адаптацию детей, вернувшихся домой после летнего отдыха, к интенсивному движению транспорта на улицах.

Добавим, что сегодня на Среднем Урале на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения расположено более двух тысяч пешеходных переходов, из них около 250 — вблизи образовательных учреждений.