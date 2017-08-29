Миллиардные инвестиции придут в Приморье после ВЭФ

За два года Приморье заключило на Форуме более 80 инвестиционных соглашений, которые принесут краю почти 300 млрд. рублей. Новые проекты будут реализованы во многих сферах: от промышленности и сельского хозяйства до спорта и туризма.

В 2016 году на Восточном экономическом форуме ЗАО «Национальная химическая группа» заручилась поддержкой Фонда развития Дальнего Востока и будет строить комплекс по производству минеральных удобрений. Японская медицинская корпорация «Хокуто» создаст в крае амбулаторный реабилитационый центр для выздоравливающих. Клуб «Адмирал», администрация Приморья, южнокорейская компания LS Networks Co., Ltd и ООО «Эл Эс Руспасифик» подписали соглашение о строительстве гольф-клуба в 24 тысячи квадратных метров с 18-луночным полем в районе Артёма. Японская компания Marubeni Corporation заинтересована в развитии производственной базы ООО «Дальнегорский ГОК», включая порт Рудная Пристань и строительство сернокислотного завода. Официальный дилер автомобилей Hyundai, создаст в поселке Трудовое досборочную площадку для малотоннажных грузовиков, на которой будут монтироваться рефрижераторы, краны и другие установки.