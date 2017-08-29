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10:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Миллиардные инвестиции придут в Приморье после ВЭФ

Организаторы Восточного экономического форума ожидают, что в 2017 году Приморский край заключит с инвесторами не менее 37 соглашений на сумму 82 млрд. рублей, в том числе о реализации проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и строительства, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Активная восточная политика России продиктована не какими-то конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами. Проведение Восточного экономического форума в дальневосточном регионе России является ежегодным стимулом финансирования и, соответственно, экономического развития региона.

Более 3 триллионов рублей позволило привлечь на Дальний Восток проведение ВЭФ в 2015 и 2016 годах.

За два года Приморье заключило на Форуме более 80 инвестиционных соглашений, которые принесут краю почти 300 млрд. рублей. Новые проекты будут реализованы во многих сферах: от промышленности и сельского хозяйства до спорта и туризма.

В 2016 году на Восточном экономическом форуме ЗАО «Национальная химическая группа» заручилась поддержкой Фонда развития Дальнего Востока и будет строить комплекс по производству минеральных удобрений. Японская медицинская корпорация «Хокуто» создаст в крае амбулаторный реабилитационый центр для выздоравливающих. Клуб «Адмирал», администрация Приморья, южнокорейская компания LS Networks Co., Ltd и ООО «Эл Эс Руспасифик» подписали соглашение о строительстве гольф-клуба в 24 тысячи квадратных метров с 18-луночным полем в районе Артёма. Японская компания Marubeni Corporation заинтересована в развитии производственной базы ООО «Дальнегорский ГОК», включая порт Рудная Пристань и строительство сернокислотного завода. Официальный дилер автомобилей Hyundai, создаст в поселке Трудовое досборочную площадку для малотоннажных грузовиков, на которой будут монтироваться рефрижераторы, краны и другие установки.

Дмитрий Санников.

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