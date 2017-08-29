Свердловчане стали меньше получать и покупать

В июне номинальные денежные доходы населения Свердловской области сократились по сравнению с июнем 2016 г. на 3,4%, денежные расходы населения — соответственно на 3,3%. В абсолютном исчислении доходы за июнь 2017 года составили 160,1 млрд рублей, а расходы 160,7 млрд рублей сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

По предварительным данным статистического ведомства в первом полугодии денежные доходы жителей Свердловской области выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а расходы сократились на 0,6%. Доходы свердловчан составили 870,6 млрд рублей, а расходы — 876,6 млрд рублей.

Отметим, что расчёты представлены без учёта индексирования цен на товары и услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года Свердловскстат также зафиксировал рост номинальных доходов жителей области на 1,7%, при этом реальные доходы с учётом роста цен на товары и услуги сократились на 8,9% в сравнении с первым кварталом 2015 года.