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10:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Свердловчане стали меньше получать и покупать

В 2016 году Свердловскстат также фиксировал падение реальных доходов жителей области.

В июне номинальные денежные доходы населения Свердловской области сократились по сравнению с июнем 2016 г. на 3,4%, денежные расходы населения — соответственно на 3,3%. В абсолютном исчислении доходы за июнь 2017 года составили 160,1 млрд рублей, а расходы 160,7 млрд рублей сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

По предварительным данным статистического ведомства в первом полугодии денежные доходы жителей Свердловской области выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а расходы сократились на 0,6%. Доходы свердловчан составили 870,6 млрд рублей, а расходы — 876,6 млрд рублей.

Отметим, что расчёты представлены без учёта индексирования цен на товары и услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года Свердловскстат также зафиксировал рост номинальных доходов жителей области на 1,7%, при этом реальные доходы с учётом роста цен на товары и услуги сократились на 8,9% в сравнении с первым кварталом 2015 года.

Также в прошлом году был зафиксирован рост средней начисляемой заработной платы на 4,4%. В первом квартале 2016 года она составила 29,8 тыс. рублей. Однако учитывая возросшие цены, произошло её снижение на 4,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года.

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